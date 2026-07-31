Katihar News: पुल का एप्रोच नहीं बनने से आवागमन में हो रही परेशानी
Katihar News: पुल का एप्रोच नहीं बनने से आवागमन में हो रही परेशानी पुल का एप्रोच नहीं बनने से आवागमन में हो रही परेशानी पुल का एप्रोच नहीं बनने से आवागमन में हो रही
Katihar News: आजमनगर एक संवाददाता प्रखंड अंतर्गत महेशपुर पंचायत के नेपरा तथा बुधोलमनी गांव के बीच सड़क पर आरसीसी पुल तो बना दिया गया लेकिन एप्रोच पथ अब तक नहीं बनाया गया है। एपोच नहीं बनने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरसीसी पुल के दोनों साइड एप्रोच पथ नहीं बनने से क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। हालांकि उक्त आरसीसी पुल किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। किसानों को खेतों तक जाने तथा खेत से फसल लाने में मशक्कत करनी पड़ती थी। किसानों की मांग पर आरसीसी पुल बनाया गया था।
एप्रोच पथ बनाए जाने के लिए तत्कालीन मुखिया नीलम सिंह से ग्रामीणों ने कई बार मांग की थी। ग्रामीण प्रदीप कुमार, संजय कुमार, मोहम्मद मेराज आलम, जुल्फिकार आलम आदि ने आरसीसी पुल का एप्रोच बनाने की मांग जिलाधिकारी से की है।
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