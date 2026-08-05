Katihar News: कटिहार: धूप और पुरवा हवा से मखाना का फल हुआ छोटा, कीमत घटी कटिहार: धूप और पुरवा हवा से मखाना का फल हुआ छोटा, कीमत घटीकटिहार: धूप और पुरवा हवा से मखाना

Katihar News: कटिहार। वरीय संवाददाता मखाना की कीमतों में लगातार गिरावट की वजह से किसान और व्यवसायियों के पसीने छूट रहे है। 15 दिनों के आंकड़ों की माने तो 680 रुपए प्रति किलो मखाना बिक रहा था। जो घटकर 580 रुपए प्रति किलो बाजार में पहुंच गया है। इसी तरह गुरिया (मखाना का दाना) की माने तो 15 दिन पहले 22 हजार प्रति क्विंटल बिक रहा था जो अभी 16 हजार प्रति क्विंटल के रेट से बिक रहा है। व्यवसायियों की माने तो कीमत और भी घटने वाली है। इसको लेकर किसानों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। काढ़ा गोला के मखाना व्यवसायी नंद लाल अग्रवाल बताते है कि इसकी दो वजह है। एक पिछले साल एक्सपोर्ट कम हुआ। दूसरा अप्रैल माह में अत्यधिक धूप और पुरवा हवा की वजह से मखाना खेत का पानी गर्म हुआ। इससे मखाना के फल का आकार फैल नहीं सका। जिसकी वजह से प्रति एकड़ उत्पादन बीते आठ से दस क्विंटल की जगह चार से पांच क्विंटल ही हो पाया है। कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि मखाना के फल का आकार बढ़ने पानी का ठंढा होना जरूरी होता है। अप्रैल में तापमान बढ़ने की वजह से परेशानी किसानों को हुई है। साथ ही पछिया हवा काफी कम होने की वजह से भी मखाना के पत्ते का कीट हट नहीं पाया और हवा चलने की वजह से फल का आकार बढ़ता है। उस पर भी असर पड़ा है.

कीमतों में गिरावट का कारण मखाना व्यवसायी गुलफराज ने बताया कि अमेरिका-ईरान में चले युद्ध की वजह से अब शीपिंग कॉस्ट काफी बढ़ गया है। पहले गल्फ कंट्री में 70 से 80 हजार शीपिंग कास्ट आता था। मगर अब यह शीपिंग कास्ट पांच गुना तक बढ़ गया है। इंपोर्टर भी डरा हुआ है। एक कंटेनर में 40 से 50 लाख का मखाना आता है। अगर बिका नहीं तो बड़ा नुकसान का खतरा बना रहता है। मखाना की कीमत कम होने की एक वजह यह भी रहा है।

किसानों के लिए चुनौती किसानों के लिए खेतों में बने रहना चुनौती

कोढ़ा के किसान पंकज कुमार, भूपेंद्र प्रसाद बताते है कि मखाना किसानों के लिए इस बार अपनी फसल को लेकर खेत में टिके रहना चुनौती से कम नहीं है। एक एकड़ की फसल में मखाना उत्पादन में कम से कम 70 हजार लीज, 40 हजार के करीब लागत लगता है। इस तरह से 1.10 लाख रुपए का खर्च आया है। इस बार अत्यधिक गर्मी की वजह से मखाना के फल का आकार छोटा हो गया। नतीजा जिस एक एकड़ में किसान से आठ से 10 क्विंटल की फसल का इंतजार कर रहना था वहां पर पर अब चार से पांच क्विंटल ही फसल निकल पाया है। इससे भी तेजी से इसकी कीमत कम होने लगी है। नतीजा किसानों को 30 हजार तक का घाटा जा रहा है। जिनका अपना खेत है उसे भी 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान हुआ है.

भविष्य की चिंता बीते साल कम एक्सपोर्ट की वजह से पुराना मखाना का स्टोर

व्यवसायी अमित कुमार, मुकेश कुमार ने बताया कि बीते साल युद्ध की वजह से मखाना के कारोबार पर काफी असर हुआ है। नतीजा बीते साल का मखाना अभी तक स्टॉक में रखा हुआ है। अगर तीन माह भी नए मखाना का उत्पादन नहीं होता तो भी आसानी से बाजार में मखाना की कमी नहीं होगी। इसलिए जबतक वैश्विक स्तर माल की सप्लाय नहीं होगी। मखाना व्यवसायी अमित कुमार बताते है कि पहले की तुलना में विदेशों में मखाना की मांग कम हो गई है। इसका सीधा असर स्थानीय मंडियों पर पड़ा है और मखाना की कीमत प्रति क्विंटल में लगातार गिरावट हो रही है। मखाना उत्पादक किसान रामविलास यादव कहते हैं कि इस बार खेती पर भारी खर्च हुआ, लेकिन बाजार में उचित कीमत नहीं मिल रही है। पहले बेहतर दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब 12 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से गुरिया बिकने पर लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि यदि मखाना का निर्यात दोबारा गति पकड़ता है तो बाजार में मांग बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

कटिहार जिले में प्रखंडवार मखाना अच्छादन (हेक्टेयर में)

क्रमांक

प्रखंड

मखाना अच्छादन (हेक्टेयर)

1. अमदाबाद- 96.70

2. आजमनगर- 3572.00

3. बलरामपुर- 596.05

4. बरारी- 1935.63

5. बारसोई- 1696.00

6. डंडखोरा- 923.00

7. फलका- 957.80

8. हसनगंज- 2485.00

9. कदवा- 2820.00

10. कटिहार- 620.00

11. कोढ़ा- 4628.00

12. कुरसेला- 48.49

13. मनिहारी- 732.00

14. मनसाही- 448.77

15. प्राणपुर- 1771.97

16. समेली- 527.57

कुल

कटिहार जिला- 23,858.98 हेक्टेयर

मुख्य तथ्य

कुल मखाना अच्छादन: 23,858.98 हेक्टेयर

सबसे अधिक अच्छादन: कोढ़ा - 4,628.00 हेक्टेयर

दूसरे स्थान पर: आजमनगर - 3,572.00 हेक्टेयर

तीसरे स्थान पर: कदवा - 2,820.00 हेक्टेयर

सबसे कम अच्छादन: कुरसेला - 48.49 हेक्टेयर

दो हजार हेक्टेयर से अधिक अच्छादन वाले प्रखंड: कोढ़ा, आजमनगर, कदवा और हसनगंज।