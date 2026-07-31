Katihar News: बायपास सड़क पर अतिक्रमण, आवागमन में परेशानी
Katihar News: बायपास सड़क पर अतिक्रमण, आवागमन में परेशानी बायपास सड़क पर अतिक्रमण, आवागमन में परेशानीबायपास सड़क पर अतिक्रमण, आवागमन में परेशानीबायपास सड़क पर अतिक्
Katihar News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि स्टेट हाइवे से एनएच 31 को जोड़ने वाली बायपास सड़क पर दिनों-दिन बढ़ते अतिक्रमण से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर ऑटो, टोटो, गुमटी रखने और मवेशियों बांधने से सड़क काफी संकरी हो गई है। ऐसे में दोपहिया और छोटे वाहनों के चालकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि पांव पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी होती है।एनएच-31 पर जाम लगने की स्थिति में बड़ी संख्या में ऑटो, टोटो, बाइक और अन्य छोटे वाहन इसी बायपास सड़क का उपयोग कर एसएच से एनएच और एनएच से एसएच की ओर आते-जाते हैं।
लेकिन अतिक्रमण के कारण कई जगह वाहनों का आमने-सामने निकलना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर मवेशियों के बैठे रहने और गुमटियों के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया गया, लेकिन अब तक अतिक्रमण हटाने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने प्रशासन से बायपास सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है, ताकि आम लोगों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।
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