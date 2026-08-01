Katihar News: दर्पण जीविका महिला विकास स्वाबलंबी सहकारी समिति की पंचम वार्षिक आम सभा संपन्न दर्पण जीविका महिला विकास स्वाबलंबी सहकारी समिति की पंचम वार्षिक आम सभा स

Katihar News: कटिहार। कोढ़ा प्रखंड परिसर स्थित सभागार में शनिवार को दर्पण जीविका महिला विकास स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, की पंचम वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परियोजना प्रबंधक इंद्रशेखर इंदु, समिति की अध्यक्ष निर्मला देवी, सचिव रिंकी देवी तथा कोषाध्यक्ष श्रीमती अंजना देवी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।

आम सभा की कार्यवाही आम सभा में समिति के कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 2025-26 का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया। बताया गया कि समिति ने चालु वित्तीय वर्ष में 34 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो समिति की बेहतर कार्यप्रणाली एवं वित्तीय सुदृढ़ता का परिचायक है।

भविष्य के लक्ष्यों पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूक्ष्म वित्त प्रबंधक राकेश कुमार पांडेय ने समिति को आगामी अवधि में 23 करोड़ रुपये के आईसीएफ ऋण वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं प्रशिक्षण पदाधिकारी रूपेश तोमर ने आम सभा की कार्यवाही एवं विभिन्न गतिविधियों की विस्तारपूर्वक जानकारी उपस्थित जीविका दीदियों को दी।

मुख्य अतिथि का संबोधन मुख्य अतिथि जिला परियोजना प्रबंधक इंद्रशेखर इंदु ने जीविका के स्थापना काल से लेकर वर्तमान तक के विकास, उपलब्धियों एवं महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समिति की प्रगति की सराहना करते हुए सभी सदस्यों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रखंड परियोजना प्रबंधक उत्तमानंद भारती ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं उपस्थित जीविका दीदियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया तथा आम सभा की समाप्ति की घोषणा की।