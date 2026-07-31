Katihar News: चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष का चुनाव 6 सितंबर को

Katihar News: कटिहार। निज संवाददाता नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सत्र 2026 -28 के लिए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी भुवन अग्रवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि‌ नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरोत्तम जोशी के आकस्मिक निधन के कारण पद रिक्त रह गया था। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान की तिथि 6 सितंबर निर्धारित की गई है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उम्मीदवारों द्वारा मनोनयन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त को संध्या पांच बजे तक है। मनोनयन पत्रों की जांच 11 अगस्त को होगी।

12 अगस्त को संध्या 5 बजे तक मनोनयन पत्र वापस लिया जा सकता है। 19 अगस्त तक चेंबर के सभी सदस्यों को उम्मीदवारों की सूची और बाहरी सदस्यों को मत पत्र भेजने का काम पूरा कर लिया जाएगा। 6 सितंबर को चेंबर भवन में सायं पांच बजे तक मतदान होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी। संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी भुवन ने बताया कि कटिहार अनुमंडल क्षेत्र के मतदाता 1 सितंबर को सेमापुर में और बारसोई अनुमंडल क्षेत्र के मतदाता सालमारी में 4 सितंबर को अपना मत डालेंगे। 13 सितंबर को अपराह्न चार बजे चेंबर भवन के प्रशाल में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद चैंबर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति अपना कार्य विधिवत प्रारंभ कर सकेगी।