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Katihar News: हिंदुस्तान एक्सक्लुसिव- कटिहार में डॉग बाइट के मामलों में राहत, लेकिन सर्पदंश अब भी चिंता का विषय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: हिंदुस्तान एक्सक्लुसिव- कटिहार में डॉग बाइट के मामलों में राहत, लेकिन सर्पदंश अब भी चिंता का विषय हिंदुस्तान एक्सक्लुसिव- कटिहार में डॉग बाइट के मामलो

Katihar News: हिंदुस्तान एक्सक्लुसिव- कटिहार में डॉग बाइट के मामलों में राहत, लेकिन सर्पदंश अब भी चिंता का विषय

Katihar News: कटिहार, एक संवाददाता। जिले के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मई और जून 2026 के दौरान डॉग बाइट (कुत्ता काटने) और स्नेक बाइट (सर्पदंश) के मामलों के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत और चिंता दोनों का संकेत दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार मई में जिलेभर में 105 सर्पदंश और 979 डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए थे, जबकि जून में 94 सर्पदंश और 733 डॉग बाइट के मामले सामने आए। यानी एक महीने में डॉग बाइट के मामलों में 246 मामलों की कमी आई, जबकि सर्पदंश के मामलों में 11 मामलों की गिरावट दर्ज की गई। सदर अस्पताल दोनों महीनों में सबसे अधिक प्रभावित स्वास्थ्य केंद्र रहा। मई में यहां 104 सर्पदंश और 328 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे थे, जबकि जून में 92 सर्पदंश और 248 डॉग बाइट के मरीजों का इलाज किया गया। इससे स्पष्ट है कि गंभीर मामलों में मरीज अब भी सबसे अधिक सदर अस्पताल का रुख कर रहे हैं।

डॉग बाइट मामलों का प्रखंडवार विश्लेषण

प्रखंडवार डॉग बाइट के मामलों पर नजर डालें तो मई में मनिहारी (130), फलका (110), बरसोई (82) और कदवा (82) सबसे अधिक प्रभावित रहे। जून में भी फलका (77), कदवा (74), मनिहारी (65), समेली (59) और बरसोई (51) शीर्ष पर रहे। हालांकि इन अधिकांश प्रखंडों में मामलों में कमी दर्ज की गई है।

वृद्धि और कमी के महत्वपूर्ण मामले

कुछ प्रखंडों में इसके विपरीत वृद्धि भी देखने को मिली। आजमनगर में डॉग बाइट के मामले 21 से बढ़कर 26 हो गए। बरारी में 17 से बढ़कर 27 मामले दर्ज हुए, जो सबसे उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। वहीं मनसाही में मामले लगभग स्थिर रहे और 27 से घटकर 26 रह गए। अन्य प्रखंडों में भी कमी दर्ज की गई। अमदाबाद में 6 से 3, बलरामपुर में 8 से 7, डंडखोरा में 14 से 10, हसनगंज में 17 से 14, कोढ़ा में 26 से 16, कुर्सेला में 18 से 16, प्राणपुर में 26 से 14 तथा कटिहार शहरी क्षेत्र में 3 से घटकर शून्य मामले दर्ज हुए।

सर्पदंश का हाल

सर्पदंश के मामलों की बात करें तो अधिकांश प्रखंडों में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। मई में केवल कदवा में एक मामला सामने आया था। जून में कोढ़ा और मनिहारी में एक-एक मामला दर्ज हुआ, जबकि कदवा में कोई मामला नहीं मिला। जिले के कुल सर्पदंश मामलों में लगभग सभी मरीजों का इलाज सदर अस्पताल में हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि गंभीर सर्पदंश के मामलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से रेफर किया जा रहा है।

सामूहिक आंकड़े

दो महीनों के संयुक्त आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 199 सर्पदंश तथा 1,712 डॉग बाइट सहित कुल 1,911 मरीज उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में पहुंचे। यह बताता है कि बरसात के मौसम में विशेष रूप से डॉग बाइट और सर्पदंश की घटनाएं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

विशेषज्ञों की सलाह

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता, आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण, समय पर एंटी-रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता तथा सर्पदंश की स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के लिए यह भी जरूरी होगा कि जिन प्रखंडों में डॉग बाइट के मामलों में वृद्धि हुई है, वहां विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि आने वाले मानसूनी महीनों में इन घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

वर्जन

डॉग बाइट से संबंधित रोगी सदर अस्पताल में प्रतिदिन इंजेक्शन लगाने आते हैं। एक दिन के लिए एआरबी ख़त्म हो गया था। फिलहाल इसकी की कमी नहीं है। डॉग बाइट संबंधित रोगी इलाज करने के लिए सब अस्पताल में ज्यादा आते हैं वही स्नेक बाइट का केस अभी काम आ रहा है मगर बरसात के समय इसकी संख्या बढ़ सकती है।

डॉ. शंभू चौधरी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल कटिहार

सामान्य प्रश्न

कटिहार में डॉग बाइट और सर्पदंश के मामलों की संख्या क्या है?
मई में 979 डॉग बाइट और 105 सर्पदंश के मामले दर्ज हुए थे, जबकि जून में 733 डॉग बाइट और 94 सर्पदंश के मामले सामने आए।
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