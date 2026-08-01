Katihar News: डीएलएड परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, दोनों पालियों में 20 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित
Katihar News: डीएलएड परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, दोनों पालियों में 20 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित डीएलएड परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, दोनों पालियों में 20 परीक्षार्थी रह
Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले में शुक्रवार को आयोजित डीएलएड (फेस-टू-फेस) प्रशिक्षण सत्र परीक्षा-2026 शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए बनाए गए दोनों केंद्रों पर प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से सुरक्षा एवं निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
परीक्षार्थियों की उपस्थिति
दोनों पालियों में अधिकांश परीक्षार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि कुल 20 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। किसी भी केंद्र से गड़बड़ी या कदाचार की सूचना नहीं मिली। जिला शिक्षा कार्यालय से जारी प्रतिवेदन के अनुसार पहली पाली में कुल 499 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिसमें 489 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 10 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 498 अभ्यर्थियों के विरुद्ध 488 ने परीक्षा दी और 10 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 997 अभ्यर्थियों में से 977 ने परीक्षा दी, जबकि 20 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। किसी भी परीक्षार्थी के निष्कासन का मामला सामने नहीं आया।
परीक्षा केंद्र
परीक्षा के लिए आदर्श उच्च विद्यालय, न्यू कॉलोनी, कटिहार एवं हरिशंकर नायक प्लस-टू उच्च विद्यालय, कटihar को केंद्र बनाया गया था। आदर्श उच्च विद्यालय में पहली पाली में 299 में से 292 तथा दूसरी पाली में 297 में से 290 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं हरिशंकर नायक प्लस-टू उच्च विद्यालय में पहली पाली में 200 में से 197 तथा दूसरी पाली में 201 में से 198 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर पहचान पत्र की जांच, प्रवेश व्यवस्था और कक्ष निरीक्षण की समुचित व्यवस्था रही। केंद्राधीक्षकों एवं वीक्षकों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने कहा कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। शिक्षा विभाग की सतत निगरानी और केंद्राधीक्षकों के सहयोग से परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हुई।
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