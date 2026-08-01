Katihar News: बीस सूत्री की बैठक में बिजली और स्वास्थ्य सुविधा का छाया रहा मुद्दा

Katihar News: फलका, एक संवाददाता शनिवार को फलका प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आहूत की गयी।बैठक की अध्यक्षता बीस सूत्री अध्यक्ष परमानंद शर्मा ने की। बैठक में प्रखंड प्रमुख दीपशिखा सिंह, बीडीओ सन्नी सौरभ,अंचलाधिकारी सौमी पोद्दार,प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अंशु प्रिया सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे।बैठक में सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।बीस सूत्री सदस्य ओमप्रकाश मंडल,शानू पटेल, शमशेर आलम ने बैठक में बिजली की अनियमित को लेकर मामला उठाया। वहीं नंदशरण चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा किया।

उन्होंने कहा कि अस्पताल में एक्स-रे,अल्ट्रासाउंड,पैथोलॉजी की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण रोगी को निजी अस्पताल जाना पड़ता है।क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा रोगी का इलाज किया जाता है।वैसे ग्रामीण चिकित्सक एवं अवैध क्लिनिक को चिन्हित कर कार्रवाई करने का मामला छाया रहा।बैठक में भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अनुज मंडल के द्वारा मनरेगा पर भी चर्चा की गई। साथ ही फलका बाजार में फुटफाथी दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने के कारण सड़क जाम की समस्या पर भी अवगत कराया गया।सड़क जाम के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना होती है और कई लोगों की जान भी चली जाती है,जिस पर बीडीओ एवं सीओ ने कहा कि जल्द ही फलका बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके अलावा बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका के द्वारा टीएचआर वितरण में वार्ड सदस्य को नहीं बुलाया जाता है। जिसमें प्रस्ताव लिया कि अगले माह से टीएचआर वितरण में कमेटी की अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य के उपस्थिति में वितरण किया जाएगा।इस दौरान शिक्षा व्यवस्था पर भी मामला उठा। बैठक में बताया गया शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। बैठक में इसके अलावा जल जमाव, नल जल योजना, ग्रामीण कार्य विकास, सड़क आदि विषयों पर भी चर्चा हुई।बैठक में बीस सूत्री उपाध्यक्ष विवेकानंद पटेल,अनुज कुमार मंडल आदि मौजूद थे।