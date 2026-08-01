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Katihar News: जनता दरबार में डीएम ने सुनीं 59 से अधिक फरियादियों की समस्याएं, त्वरित निष्पादन के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: जनता दरबार में डीएम ने सुनीं 59 से अधिक फरियादियों की समस्याएं, त्वरित निष्पादन के निर्देश जनता दरबार में डीएम ने सुनीं 59 से अधिक फरियादियों की समस्य

Katihar News: जनता दरबार में डीएम ने सुनीं 59 से अधिक फरियादियों की समस्याएं, त्वरित निष्पादन के निर्देश

Katihar News: कटिहार। वरीय संवाददाता समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को 'सबका सम्मान-जीवन आसान' कार्यक्रम के तहत आयोजित जनता दरबार में डीएम आशुतोष द्विवेदी ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 59 से अधिक परिवादियों ने अपनी-अपनी शिकायतें जिला प्रशासन के समक्ष रखीं। डीएम ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांच कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।जनता दरबार में भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण, कल्याण योजनाओं, बैंकिंग, जनवितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, नगर पंचायत, पंचायती राज, विद्युत तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं।

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डीएम ने स्पष्ट किया कि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुनवाई के दौरान कई मामलों के निष्पादन की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता डॉ विनोद कुमार, उप विकास आयुक्त अमित कुमार, सदर, बारसोई एवं मनिहारी के भूमि उपसमाहर्ता तथा सदर, बारसोई और मनिहारी के अनुमंडल पदाधिकारियों को सौंपी गई। सभी अधिकारियों को मामलों की जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्षों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक शनिवार अंचल स्तर पर आयोजित होने वाले जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में दोनों पक्षों को बुलाकर प्राथमिकता के आधार पर विवादों का समाधान कराया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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