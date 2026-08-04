Katihar News: मनिहारी में आज से कटिहार व बारसोई में अगले सप्ताह से होगा पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री शुरू मनिहारी में आज से कटिहार व बारसोई में अगले सप्ताह से होगा पेपरले

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में जमीन की खरीद-बिक्री अब तेजी से डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। सोमवार से मनिहारी अवर निबंधन कार्यालय में नई पेपरलेस ई-निबंधन प्रणाली लागू कर दी गई है। वहीं कटिहार सदर और बारसोई अवर निबंधन कार्यालयों में यह व्यवस्था अगले सप्ताह से शुरू होगी। नई प्रणाली लागू होने के बाद रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध होगी। साथ ही फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी पर भी प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है। नई व्यवस्था में अब जमीन की डीड कंप्यूटर पर तैयार होगी। खरीदार और विक्रेता को ई-निबंधन पोर्टल पर खाता-खेसरा, रकबा, बाजार मूल्य, आधार, पैन सहित अन्य आवश्यक जानकारियां ऑनलाइन दर्ज करनी होंगी। गवाहों का ई-केवाईसी, निबंधन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान तथा पहले से स्लॉट बुकिंग भी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि और समय पर दोनों पक्ष केवल बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल हस्ताक्षर और अंतिम एकरार के लिए निबंधन कार्यालय पहुंचेंगे。

स्टांप वेंडरों की भूमिका में बदलाव नई व्यवस्था में कातिब और स्टांप वेंडरों की भूमिका भी बदल गई है। अब वे सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ऑनलाइन आवेदन, डीड तैयार कराने, स्लॉट बुकिंग और अन्य डिजिटल प्रक्रियाओं में लोगों की सहायता करेंगे। पारंपरिक स्टांप पेपर के स्थान पर ई-स्टांप प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। निबंधन विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी शुरू की है, जहां ऑनलाइन आवेदन, ई-केवाईसी, स्लॉट बुकिंग और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सही और सक्रिय मोबाइल नंबर देना सबसे महत्वपूर्ण नई प्रणाली में सही और सक्रिय मोबाइल नंबर देना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आवेदन की पुष्टि, ओटीपी, रजिस्ट्री की प्रगति, पंजीकरण पूर्ण होने की सूचना और अन्य सभी अपडेट एसएमएस एवं व्हाट्सएप के माध्यम से इसी नंबर पर भेजे जाएंगे। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद पंजीकृत डीड की पीडीएफ कॉपी भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिसे कभी भी डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकेगा। जिला अवर निबंधन पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि मनिहारी कार्यालय में सोमवार से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जबकि कटिहार सदर और बारसोई कार्यालयों में तकनीकी तैयारी अंतिम चरण में है और अगले सप्ताह से वहां भी इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब लोगों को पहले की तरह कागजी दस्तावेजों के साथ बार-बार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी।