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Katihar News: श्रावण मास में काढ़ागोला गंगा घाट पर सुविधाओं का अभाव, गंगा समग्र ने प्रशासन से की त्वरित व्यवस्था की मांग

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: श्रावण मास में काढ़ागोला गंगा घाट पर सुविधाओं का अभाव, गंगा समग्र ने प्रशासन से की त्वरित व्यवस्था की मांग श्रावण मास में काढ़ागोला गंगा घाट पर सुविधा

Katihar News: श्रावण मास में काढ़ागोला गंगा घाट पर सुविधाओं का अभाव, गंगा समग्र ने प्रशासन से की त्वरित व्यवस्था की मांग

Katihar News: सेमापुर। संवाद सूत्र सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही काढ़ागोला गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। दूर-दराज के क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा-अर्चना के लिए घाट पहुंच रहे हैं, लेकिन घाट पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव से श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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गंगा समग्र की मांग

इस स्थिति को देखते हुए गंगा समग्र के स्वयंसेवकों ने बरारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अविलंब आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि उचला चौक से काढ़ागोला गंगा घाट तक जाने वाली मुख्य सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। प्रशासन से मांग की गई है कि इस मार्ग को जाममुक्त कर सुचारु आवागमन सुनिश्चित किया जाए।

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श्रद्धालुओं की सुरक्षा

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गंगा समग्र ने घाट पर बैरिकेडिंग कराने, एनडीआरएफ, प्रशिक्षित गोताखोरों एवं मोटरबोट की तैनाती कर आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके। इसके अलावा श्रावण मास को देखते हुए घाटों की नियमित साफ-सफाई, घाट परिसर को सुव्यवस्थित करने, श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, पर्याप्त प्रकाश एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम तथा चलंत शौचालय की व्यवस्था करने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

प्रशासन से अपेक्षा

गंगा समग्र के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गईं तो सावन के दौरान बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी। उन्होंने प्रशासन से जनहित को देखते हुए सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

ज्ञापन सौंपने वालों में गंगा समग्र के जिला संयोजक नवीन चौधरी 'बाबा', जिला सहसंयोजक मनोज साह, आरती प्रमुख जीवछ गुप्ता, घाट प्रमुख राजकुमार साह तथा सुशील राय सहित अन्य स्वयंसेवक उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

काढ़ागोला गंगा घाट पर श्रद्धालुओं को कौन सी समस्याएं सामना करना पड़ रहा है?
श्रद्धालुओं को घाट पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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