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Katihar News: पांच माह से वेतन नहीं मिलने पर मदरसा व संस्कृत विद्यालय कर्मियों में आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: पांच माह से वेतन नहीं मिलने पर मदरसा व संस्कृत विद्यालय कर्मियों में आक्रोश पांच माह से वेतन नहीं मिलने पर मदरसा व संस्कृत विद्यालय कर्मियों में आक्रो

Katihar News: पांच माह से वेतन नहीं मिलने पर मदरसा व संस्कृत विद्यालय कर्मियों में आक्रोश

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पिछले पांच माह से लंबित वेतन भुगतान का मामला एक बार फिर गरमा गया है।

शिक्षकों का ज्ञापन

गुरुवार को शिक्षकों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों से अवगत कराया। शिष्टमंडल ने डीएम से इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करते हुए संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर लंबित वेतन का अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन पिछले पांच माह से जांच के नाम पर रोक दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है।

आर्थिक संकट और शिक्षा व्यवस्था

लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट गहरा गया है। परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, बैंक ऋण की किस्तों के भुगतान तथा दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। शिक्षकों ने कहा कि लगातार वेतन लंबित रहने से उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है, जिसका प्रतिकूल असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मानवीय आधार पर शीघ्र निर्णय लेते हुए सभी लंबित वेतन का भुगतान कराने की मांग की। शिष्टमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देकर गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पांच माह से लंबित वेतन का अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार उनकी समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी。

सामान्य प्रश्न

क्या शिक्षकों को पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है?
जी हाँ, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पिछले पांच माह से वेतन भुगतान लंबित है।
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