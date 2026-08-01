Katihar News: शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में कटिहार ने दिखाई दमदार भागीदारी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में कटिहार ने दिखाई दमदार भागीदारीशिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में कटिहा

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और समग्र शैक्षणिक विकास को लेकर अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने की मुहिम को कटिहार जिले में उल्लेखनीय सफलता मिली है। राज्यभर में आयोजित अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) के आंकड़ों में कटिहार ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बिहार के अग्रणी जिलों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

पीटीएम का आयोजन जिले के कुल 1706 विद्यालयों में से 1428 विद्यालयों (83.70 प्रतिशत) में पीटीएम का सफल आयोजन किया गया। यह उपलब्धि राज्य के औसत 66.61 प्रतिशत से काफी अधिक है और दर्शाती है कि जिले में विद्यालय एवं अभिभावकों के बीच संवाद मजबूत हुआ है। राज्य स्तर पर जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के 64,851 विद्यालयों में से 43,198 विद्यालयों में पीटीएम आयोजित हुई, जिससे राज्य का औसत 66.61 प्रतिशत रहा।

बड़े जिलों की स्थिति कई बड़े जिले अभी भी राज्य औसत से है नीचे कटिहार का प्रदर्शन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि कई बड़े जिले अभी भी राज्य औसत से नीचे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित पीटीएम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, अनुशासन, उपस्थिति तथा सीखने के स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है।

शानदार प्रदर्शन करने वाले जिलों पीटीएम आयोजन में वैशाली (99.49 फीसदी) पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा। इसके बाद मधेपुरा (97.28 फीसदी), बक्सर (91.67 फीसदी), मुंगेर (85.15 फीसदी), कटिहार (83.70 फीसदी), खगड़िया (82.54 फीसदी) और गोपालगंज (77.48 फीसदी) जैसे जिलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।

चिंताजनक स्थिति वाले जिले दूसरी ओर कुछ जिलों का प्रदर्शन चिंता का विषय रहा। औरंगाबाद में मात्र 0.05 प्रतिशत, जहानाबाद में 5.63 प्रतिशत, अररिया में 45.53 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 45.92 प्रतिशत, अरवल में 51.14 प्रतिशत, सुपौल में 52.47 प्रतिशत, भोजपुर में 52.88 प्रतिशत तथा पूर्णिया में 54.36 प्रतिशत विद्यालयों में ही पीटीएम आयोजित हो सकी।

शिक्षा में सुधार की दिशा में अभिभावकों की भागीदारी शिक्षा विभाग का मानना है कि पीटीएम केवल औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि विद्यालय और अभिभावकों के बीच साझेदारी का सशक्त माध्यम है। बैठक में विद्यार्थियों की पढ़ाई, नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता, व्यवहार, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा भविष्य की शैक्षणिक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होती है। अभिभावकों के सुझावों के आधार पर विद्यालयों में सुधार की दिशा भी तय की जाती है।

कटिहार का नायकत्व कटिहार में बड़ी संख्या में विद्यालयों द्वारा पीटीएम आयोजित किया जाना इस बात का संकेत है कि जिले के विद्यालयों ने अभिभावकों का विश्वास जीतने के साथ उन्हें शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने में सफलता हासिल की है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई की नियमित निगरानी और सीखने के बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद बढ़ी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने कहा, कि अभिभावक-शिक्षक बैठक बच्चों के सर्वांगीण विकास की मजबूत कड़ी है। कटिहार में 83.70 प्रतिशत विद्यालयों में पीटीएम का सफल आयोजन होना सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। हमारा लक्ष्य शत-प्रतिशत विद्यालयों में नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पीटीएम सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रगति पर अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी बनी रहे।