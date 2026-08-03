Katihar News: जुलाई में मानसून रहा कमजोर, सामान्य से 39 फीसदी कम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता जुलाई में मानसून रहा कमजोर, सामान्य से 39 फीसदी कम बारिश ने बढ़ाई क

Katihar News: कटिहार, वरीय संवाददाता। सावन के पहले महीने में मानसून की रफ्तार कटिहार जिले में उम्मीद के अनुरूप नहीं रही। जुलाई माह में सामान्य वर्षापात की तुलना में केवल 61.12 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई। यानी जिले में सामान्य से करीब 39 प्रतिशत कम वर्षा हुई। जिला कृषि कार्यालय के प्रखंडवार दैनिक वर्षापात प्रतिवेदन के अनुसार 31 जुलाई तक जिले में सामान्य वर्षापात 349.20 मिमी होना चाहिए था, जबकि वास्तविक औसत वर्षापात केवल 213.44 मिमी ही दर्ज किया गया। ऐसे में धान समेत खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। आंकड़ों के अनुसार पूरे जिले में जुलाई के दौरान कुल 3415.10 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि प्रति प्रखंड औसत वर्षापात 213.44 मिमी रहा। कई दिनों तक बारिश नहीं होने से खेतों में नमी की कमी बनी रही, जबकि कुछ दिनों में तेज बारिश हुई, जिससे वर्षा का वितरण असमान रहा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित और समान वर्षा नहीं होने से धान की रोपनी, पौधों की बढ़वार तथा अन्य खरीफ फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रखंडवार वर्षापात प्रखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मनिहारी में सर्वाधिक 347.00 मिमी वर्षापात दर्ज किया गया, जो सामान्य का लगभग 157.73 प्रतिशत रहा। इसके बाद मनसाही में 285.80 मिमी (129.91 फीसदी), प्राणपुर में 280.80 मिमी (127.64 फीसदी), कटिहार सदर में 269.60 मिमी (122.55 फीसदी) तथा कोढ़ा में 239.10 मिमी (108.68 फीसदी) वर्षा दर्ज की गई।

कम वर्षापात वाले प्रखंड दूसरी ओर कई प्रखंडों में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से काफी कम रहा। कुर्सेला में केवल 100.40 मिमी (45.64 फीसदी), फलका में 97.00 मिमी (44.09 फीसदी), हसनगंज में 138.20 मिमी (62.82 फीसदी), कदवा में 147.80 मिमी (67.18 फीसदी), बरसोई में 164.80 मिमी (74.91 फीसदी) तथा समेली में 121.80 मिमी (55.36 फीसदी) वर्षा दर्ज की गई। इससे इन क्षेत्रों में सिंचाई पर किसानों की निर्भरता बढ़ गई है।

खरीफ खेती के लिए महत्वपूर्ण माह है जुलाई कृषि विभाग के अनुसार जुलाई खरीफ खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। यदि अगस्त में अच्छी और नियमित बारिश नहीं हुई तो धान की फसल के साथ-साथ मक्का, दलहन और सब्जी फसलों पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को खेतों में नमी बनाए रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक सिंचाई की व्यवस्था करने की सलाह दी जा रही है।

कृषि विभाग की सलाह जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जुलाई माह में जिले में सामान्य से कम वर्षापात दर्ज किया गया है। कृषि विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में वर्षा कम हुई है, वहां किसानों को आवश्यकतानुसार सिंचाई करने, खेतों में नमी संरक्षित रखने तथा कृषि विभाग के तकनीकी सुझावों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। यदि अगस्त माह में सामान्य बारिश होती है तो खरीफ फसलों की स्थिति में काफी सुधार की संभावना है।