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Katihar News: आज गोरखनाथ धाम में होगा सुनिल छैला बिहारी का सांस्कृतिक कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: आज गोरखनाथ धाम में होगा सुनिल छैला बिहारी का सांस्कृतिक कार्यक्रम आज गोरखनाथ धाम में होगा सुनिल छैला बिहारी का सांस्कृतिक कार्यक्रम आज गोरखनाथ धाम में

Katihar News: आज गोरखनाथ धाम में होगा सुनिल छैला बिहारी का सांस्कृतिक कार्यक्रम

Katihar News: सालमारी,एक संवाददाता रविवार की संध्या सुनील छैला बिहारी के द्वारा बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहली सोमवारी के आगमन पर इस कार्यक्रम का आयोजन मंदिर कमेटी के सदस्य एवं समाज सेवा श्याम अग्रवाल के सहयोग से भकती जागरण का आयोजन किया गया है। इस को लेकर मंदिर न्यास समिति के द्वारा इस आयोजन की सभी तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है। मंदिर समिति के सचिव पिंटू यादव ने बताया कि इस मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्तों का जुटान होगा।

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