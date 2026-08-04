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Katihar News: पहली सोमवारी पर मेहंदी के रंग में खिली छात्राओं की प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: पहली सोमवारी पर मेहंदी के रंग में खिली छात्राओं की प्रतिभा

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि सावन की पहली सोमवारी पर पीएम श्री प्लस टू गांधी उच्च विद्यालय में मेहंदी की खुशबू और भारतीय संस्कृति के रंगों से विद्यालय परिसर सराबोर हो उठा। नौवीं और 11वीं कक्षा की छात्राओं के लिए अलग-अलग समूहों में आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के प्राचार्य डॉ. उमेश कुमार एवं संगीत शिक्षिका डॉ. कंचन प्रिया के नेतृत्व में हुआ।

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प्रतियोगिता का उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समग्र शिक्षा, कटिहार के सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी समर विजय सिंह ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ी ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ उनकी रचनात्मक क्षमता को भी नई पहचान देती हैं। उन्होंने छात्राओं को अपनी प्रतिभा को निरंतर निखारने और इसे आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाने के लिए प्रेरित किया।

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मेहंदी की पारंपरिक कला को बढ़ावा देना उद्देश्य

प्रतियोगिता का उद्देश्य मेहंदी की पारंपरिक कला को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, छात्राओं की कल्पनाशक्ति, कलात्मक सोच एवं डिजाइन तैयार करने की क्षमता को विकसित करना था। साथ ही मंच पर अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर देकर उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन, सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना भी आयोजन का प्रमुख लक्ष्य रहा। विद्यालय प्रशासन ने मेहंदी कला को महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार से जोड़ते हुए छात्राओं को इसे भविष्य के कौशल के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। प्रतियोगिता में सभी छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। 11वीं कक्षा वर्ग में राधिका कुमारी ने प्रथम, जबकि रचना कुमारी एवं चांदनी कुमारी ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं नौवीं कक्षा वर्ग में प्रेरणा कुमारी प्रथम, पूजा कुमारी एवं ज्योति कुमारी संयुक्त द्वितीय तथा रचना कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं। समापन समारोह में मुख्य अतिथि समर विजय सिंह, प्राचार्य डॉ. उमेश कुमार एवं संगीत शिक्षिका डॉ. कंचन प्रिया ने विजेता छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान रेषु सिंह, प्रियंका कुमारी, सबीहा नजमीन, सिमरन कौर, संतोष कुमार, रजनीश कुमार सहित विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किस विद्यालय में हुआ?
मेहंदी प्रतियोगिता पीएम श्री प्लस टू गांधी उच्च विद्यालय में हुआ।
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