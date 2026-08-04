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Katihar News: छह माह में ही ध्वस्त हो गया पुलिया का पहुंच पथ, आवागमन में परेशानी

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: छह माह में ही ध्वस्त हो गया पुलिया का पहुंच पथ, आवागमन में परेशानी छह माह में ही ध्वस्त हो गया पुलिया का पहुंच पथ, आवागमन में परेशानीछह माह में ही ध्व

Katihar News: छह माह में ही ध्वस्त हो गया पुलिया का पहुंच पथ, आवागमन में परेशानी

Katihar News: अमदाबाद, संवाद सूत्र। बैरिया ग्राम पंचायत से मुजवर मिडिल स्कूल तक जाने वाली मुख्य सड़क पर जमड़ मोड़ स्थित पुलिया का पहुंच पथ ध्वस्त हो जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

समस्या का प्रभाव

पहुंच पथ ध्वस्त होने से आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। मालूम हो कि बैरिया समेत आसपास की पंचायतों के लोग मनिहारी अनुमंडल आने-जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता

पहुंच पथ ध्वस्त होने से हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है, जबकि रात में खतरा और बढ़ जाता है। मुखिया मुन्नी खातून, मुखिया प्रतिनिधि शेख गुलजार, ग्रामीण असलम, राजीक परवाना, लालू समेत अन्य लोगों ने बताया कि पहुंच पथ का निर्माण करीब छह माह पहले ही कराया गया था। आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण पहुंच पथ इतनी कम अवधि में ही ध्वस्त हो गया।

स्थानीय निवासियों की मांग

उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र मरम्मत नहीं कराई गई तो इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो सकता है। शेख गुलजार ने बताया कि इस समस्या से संबंधित विभाग को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा ध्वस्त पहुंच पथ का अविलंब पुनर्निर्माण कराने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैरिया ग्राम पंचायत में कौन सी सड़क ध्वस्त हुई है?
बैरिया ग्राम पंचायत से मुजवर मिडिल स्कूल तक जाने वाली मुख्य सड़क पर जमड़ मोड़ स्थित पुलिया का पहुंच पथ ध्वस्त हो गया है।
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