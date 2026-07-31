Katihar News: सरकार चाहे तो बच सकता है गांव कटाव अब घरों से महज कुछ मीटर दूर - लाखों यादव सरकार चाहे तो बच सकता है गांव कटाव अब घरों से महज कुछ मीटर दूर - लाखों याद

Katihar News: कटिहार। गंगा के तेज कटाव से प्रभावित कुर्सेला प्रखंड के तीनघरिया गांव का गुरुवार को मनिहारी नगर परिषद के मुख्य पार्षद एवं राजद के वरीय नेता राजेश कुमार उर्फ लाखों यादव ने दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि कटाव अब गांव से महज कुछ मीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। यदि समय रहते प्रभावी कटाव निरोधी कार्य नहीं कराया गया तो पूरा गांव गंगा की धारा में समा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गंभीरता से तत्काल आवश्यक कदम उठाए तो गांव को कटाव से बचाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर वर्ष बाढ़ से पहले सरकार तैयारियों के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन बाढ़ आने के साथ ही वे दावे धरातल पर विफल साबित हो जाते हैं।

स्थानीय विधायक पर निशाना लाखों यादव ने स्थानीय विधायक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कटावग्रस्त क्षेत्र में समय रहते कार्य को तेज गति से कराया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में उनकी ही सरकार है, ऐसे में जनता को राहत दिलाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर कटिहार सांसद तारिक अनवर से भी बातचीत की गई है और उनसे संसद में इस मुद्दे को उठाने तथा संबंधित केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही बिहार सरकार के संबंधित मंत्री से भी कटाव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई कराने की मांग की गई है।

ग्रामीणों की चिंता निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि तीनघरिया के ग्रामीण लगातार भय के साये में जी रहे हैं और प्रशासन व सरकार को बिना देर किए कटाव रोकने के लिए ठोस एवं स्थायी कदम उठाने चाहिए, ताकि गांव और लोगों की आजीविका सुरक्षित रह सके इसके अलावा उन्होंने तत्काल आर्मी जवान को तैनात करने का मांग किया। मौके पर राजद के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सह अतिपिछड़ा आयोग के सदस्य तारकिशोर ठाकुर,ललन यादव, विजय यादव,दिलखुश कुमार, अनिल शर्मा, दिनेश मंडल,गोपाल प्रसाद यादव, विकास कुमार यादव, दिनेश सहनी,पंकज सहनी,मनोज प्रभाकर सहित कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे।

फोटो कैप्शन कटिहार- 21 गंगा किनारे निरीक्षण करते हुए मुख्य पार्षद व अन्य