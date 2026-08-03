Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Katihar News: बरारी में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी पेट्रोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

Katihar News: बरारी में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी पेट्रोल बरारी में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी पेट्रोलबरारी में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी पेट्रोलबरारी में धड़ल्ले

Katihar News: बरारी में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी पेट्रोल

Katihar News: बरारी, संवाद सूत्र। बरारी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों नकली एवं मिलावटी पेट्रोल की बिक्री का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों एवं वाहन चालकों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से मिलावटी पेट्रोल की बिक्री की जा रही है। मिलावटी पेट्रोल से न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों का इंजन भी खराब होता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से कई वाहन चालकों को पेट्रोल भराने के बाद इंजन में तकनीकी खराबी की शिकायतें सामने आई हैं। लोगों का आरोप है कि कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होने के कारण कई लोग मिलावटी पेट्रोल खरीद लेते हैं।स्थानीय

लोगों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों की शिकायतें मिलती रही है।लेकिन अब तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अवैध कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद हैं।ग्रामीणों ने प्रशासन से पेट्रोल पंप से मिलने वाले पेट्रोल के नमूने की जांच कराए जाने की भी मांग की है। साथ ही अवैध रूप से सड़क किनारे हो रहे पेट्रोल व डीजल की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।