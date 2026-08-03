Katihar News: बरारी में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी पेट्रोल
Katihar News: बरारी में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी पेट्रोल बरारी में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी पेट्रोलबरारी में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी पेट्रोलबरारी में धड़ल्ले
Katihar News: बरारी, संवाद सूत्र। बरारी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों नकली एवं मिलावटी पेट्रोल की बिक्री का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों एवं वाहन चालकों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से मिलावटी पेट्रोल की बिक्री की जा रही है। मिलावटी पेट्रोल से न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों का इंजन भी खराब होता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से कई वाहन चालकों को पेट्रोल भराने के बाद इंजन में तकनीकी खराबी की शिकायतें सामने आई हैं। लोगों का आरोप है कि कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होने के कारण कई लोग मिलावटी पेट्रोल खरीद लेते हैं।स्थानीय
लोगों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों की शिकायतें मिलती रही है।लेकिन अब तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अवैध कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद हैं।ग्रामीणों ने प्रशासन से पेट्रोल पंप से मिलने वाले पेट्रोल के नमूने की जांच कराए जाने की भी मांग की है। साथ ही अवैध रूप से सड़क किनारे हो रहे पेट्रोल व डीजल की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की है।
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