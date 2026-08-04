Katihar News: चेहल्लुम अवकाश के कारण टला सहयोग शिविर, आज होगा आयोजन चेहल्लुम अवकाश के कारण टला सहयोग शिविर, आज होगा आयोजनचेहल्लुम अवकाश के कारण टला सहयोग शिविर, आज

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जन-शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए आयोजित होने वाला मासिक सहयोग शिविर इस बार एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। चेहल्लुम पर्व के अवसर पर 4 अगस्त को घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण अब यह शिविर 5 अगस्त (बुधवार) को पूर्व निर्धारित सभी स्थलों पर आयोजित किया जाएगा।

सहयोग शिविर का आयोजन इस संबंध में जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि समाहरणालय से पूर्व में जारी संयुक्त आदेश के अनुसार अगस्त माह के प्रथम मंगलवार यानी 4 अगस्त को सहयोग शिविर आयोजित होना था। इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के सचिव के 1 अगस्त के पत्र के आलोक में निर्देश प्राप्त हुआ कि यदि सहयोग शिविर की निर्धारित तिथि सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसका आयोजन अगले कार्य दिवस में किया जाए।

आगे की व्यवस्था डीएम ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 4 अगस्त को चेहल्लुम पर्व के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित है। इसलिए पूर्व निर्धारित सभी सहयोग शिविर अब 5 अगस्त को उसी स्थल पर आयोजित किए जाएंगे। शिविर के आयोजन की व्यवस्था के लिए नामित सभी उत्तरदायी पदाधिकारियों को संबंधित विभागों एवं कर्मियों को समय पर सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

भविष्य की व्यवस्था आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में भी यदि सहयोग शिविर की निर्धारित तिथि सार्वजनिक अवकाश पर पड़ती है तो इसी व्यवस्था के तहत अगले कार्य दिवस में शिविर आयोजित कराया जाएगा, ताकि आम लोगों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया बाधित न हो।