Katihar News: 7.48 लाख की लागत से पलासी में नाला निर्माण कार्य शुरू
Katihar News: 7.48 लाख की लागत से पलासी में नाला निर्माण कार्य शुरू 7.48 लाख की लागत से पलासी में नाला निर्माण कार्य शुरू7.48 लाख की लागत से पलासी में नाला निर्माण
Katihar News: बारसोई। बारसोई प्रखंड के पलासी गांव में वर्षों से चली आ रही जलनिकासी की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई। 15वीं वित्त आयोग योजना के तहत 7 लाख 48 हजार रुपये की लागत से बनने वाले नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य गुलजार आलम ने किया। यह नाला राजेक के घर से नूर कुतूब के घर तक बनाया जाएगा। नाला निर्माण होने से ग्रामीणो को जलजमाव की समस्या से निजात मिलेगी। जिप सदस्य गुलजार आलम ने कहा कि नाला निर्माण पूरा होने के बाद जलनिकासी व्यवस्था बेहतर होगी। नाला निर्माण कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों ने हर्ष जताते हुए कहा कि पानी की निकासी होने से आवागमन में भी सुविधा होगी।
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