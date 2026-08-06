Katihar News: बिषहरिया में जन सहयोग शिविर, 229 फरियादियों ने आवेदन दिया बिषहरिया में जन सहयोग शिविर, 229 फरियादियों ने आवेदन दिया बिषहरिया में जन सहयोग शिविर, 229 फ

Katihar News: कटिहार। कोढ़ा प्रखंड के बिषहरिया पंचायत में ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जन सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।

समस्याओं का समाधान शिविर में पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जमीन संबंधी मामले, आवास योजना, राशन कार्ड, नाम जोड़ने एवं हटाने सहित अन्य समस्याओं से संबंधित कुल 229 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 65 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादित किया गया। वहीं शेष आवेदनों का संबंधित विभागों के माध्यम से जांच व आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर 30 दिनों के अंदर निपटारा करने का आश्वासन दिया गया।

ग्रामीणों की समस्याएं सुनना शिविर में आवेदन लेकर पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं को अधिकारियों एवं कर्मियों ने बारी-बारी से सुना। मौके पर ही कई मामलों का समाधान होने से ग्रामीणों में संतोष देखा गया। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि जन सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को उनके पंचायत स्तर पर सुनना और संबंधित विभागों के माध्यम से उसका त्वरित समाधान कराना है।

सरकारी योजनाएँ शिविर में प्राप्त आवेदनों को लंबित रखने के बजाय निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमीन, आवास, राशन कार्ड तथा सरकारी योजनाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जिन मामलों का तत्काल निष्पादन संभव नहीं है, उनकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों की उपस्थिति जन सहयोग शिविर में डीएसपी सुनील कुमार शर्मा, थानाध्यक्ष पंकज आनंद, विधायक प्रतिनिधि गौरव पासवान एमएलसी प्रतिनिधि अखिलेश मेहता, सीओ संजीव कुमार, बीडीओ राजकुमार पंडित, पंचायत रोजगार सेवक बृजेश झा एवं कर्मचारी ममता कुमारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे।