Katihar News: गंगा तट पर हुआ शिविर का उद्घाटन शिवभक्तों ने किया फलहार
Katihar News: गंगा तट पर हुआ शिविर का उद्घाटन शिवभक्तों ने किया फलहारगंगा तट पर हुआ शिविर का उद्घाटन शिवभक्तों ने किया फलहारगंगा तट पर हुआ शिविर का उद्घाटन शिवभक्तो
Katihar News: मनिहारी नि स सावन की पहली सोमवारी से एक दिन पूर्व रविवार की शाम गंगा तट पर मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव के निजी कोष से कांवरिया शिविर स्थापित किया गया । इस शिविर का विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, एसडीएम त्रिलोकीनाथ सिंह, स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज ,सांसद प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव, मुख्य पार्षद ने फीताकाटकर शुभारंभ किया। शिविर में शिवभक्तो के लिए खीर,शर्बत, फल,हलुआ आदि का प्रबंध किया गया है। सभी शिवभक्तों ने फल ग्रहण कर फलहार किया। विधायक ने इस पुनित कार्य की सराहना किया। उन्होने कहा की बाहर से आने वाले शिवभक्तों को इस शिविर का लाभ मिलेगा।
मुख्य पार्षद ने कहा कि हर वर्ष निजि कोष से शिविर लगाकर शिवभक्तों की सेवा की जाती है। आगे भी यह सेवा जारी रहेगा। मौके गोपाल कृष्ण यादव, सहदेव यादव, गुलाब चौधरी, संजय सिंह, गजेन्द्र यादव,सरोज यादव आदि लोग मौजूद थे।
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