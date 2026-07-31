Katihar News: जर्जर सामुदायिक भवनों से हादसे की आशंका, आंगनबाड़ी के मासूमों पर मंडरा रहा खतरा

Katihar News: हसनगंज, संवाद सूत्र प्रखंड क्षेत्र में लाखों रुपये की लागत से निर्मित कई सामुदायिक भवन आज बदहाली का शिकार हैं। रखरखाव के अभाव में ये भवन जर्जर हो चुके हैं, जिससे इनके ध्वस्त होने का खतरा बना हुआ है। सबसे चिंताजनक स्थिति कालसर पंचायत के रामपुरकोशपाली तिनगछिया गांव के वार्ड संख्या 04 स्थित सामुदायिक भवन की है, जहां बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित होता है। प्रतिदिन यहां बड़ी संख्या में छोटे-छोटे बच्चे पहुंचते हैं। ऐसे में भवन की जर्जर स्थिति को लेकर अभिभावकों एवं ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीण दीपक पटेल, पवन मंडल, गोबिंद मंडल, मनीष मंडल, धनश्याम परिहार, प्रकाश मंडल, लक्ष्मी मंडल, चंदन कुमार, रंजीत कुमार मंडल, घनश्याम परिहार, राजेन्द्र मंडल, नत्थू मंडल, लिखिचन्द उरांव, उपेंद्र उरांव तथा अर्जुन परिहार ने बताया कि भवन की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

उनका कहना है कि यदि समय रहते भवन की मरम्मत नहीं कराई गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी चपेट में मासूम बच्चे भी आ सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि केवल तिनगछिया गांव ही नहीं, बल्कि प्रखंड क्षेत्र के कई अन्य गांवों में भी सामुदायिक भवन बदहाल स्थिति में हैं। कालसर पंचायत के नारियलबाड़ी गांव तथा ढेरुआ पंचायत के पिरगंज, बैतौना और फरही गांव में बने सामुदायिक भवन भी वर्षों से उपेक्षा का शिकार हैं। नियमित देखरेख नहीं होने के कारण इन भवनों का उपयोग अब सामुदायिक गतिविधियों के बजाय मवेशी बांधने, जलावन रखने तथा घरेलू सामान रखने के लिए किया जा रहा है। इससे सरकारी राशि से निर्मित भवनों के मूल उद्देश्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन से सभी जर्जर सामुदायिक भवनों का शीघ्र निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराने की मांग की है। साथ ही तिनगछिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययनरत मासूम बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने अथवा भवन को तत्काल सुरक्षित बनाने की भी मांग की है।