Katihar News: कोलासी में मोबाइल दुकान में अज्ञात चोर ने करीब 3 लाख की चोरी किया

Katihar News: कटिहार। कोढ़ा प्रखंड के कोलासी बाजार में चोरों ने मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर करीब तीन लाख रुपये मूल्य के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। घटना कोलासी बाजार से सिमरिया की ओर जाने वाली सड़क स्थित तनवीर आलम की मोबाइल दुकान में हुई। कोलासी में चोरी की इस घटना के बाद बाजार के दुकानदारों में भी दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि तनवीर आलम प्रत्येक दिन की तरह रात करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के अंदर का सामान अस्त-व्यस्त मिला। दुकान में रखे कई मोबाइल फोन गायब थे। इसके बाद उन्होंने दुकान के पीछे जाकर देखा तो वहां चोरों द्वारा सेंधमारी किए जाने के निशान मिले।

चोरी की प्रक्रिया

चोर दुकान में सेंध लगाकर अंदर प्रवेश किए और दुकान में रखे मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। घटना के बाद दुकान के पीछे मोबाइल के खाली डिब्बे भी फेंके हुए मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने मोबाइल निकालकर उनके डिब्बे वहीं छोड़ दिए और मोबाइल लेकर फरार हो गए। दुकानदार तनवीर आलम ने तत्काल घटना की सूचना कोलासी पुलिस शिविर प्रभारी श्रवण कुमार को मोबाइल फोन के माध्यम से दी। सूचना मिलते ही श्रवण कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दुकान तथा आसपास के इलाके का मुआयना किया। पुलिस ने चोरी की घटना से संबंधित जानकारी दुकानदार से ली तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। कोलासी पुलिस शिविर प्रभारी सरवन कुमार ने दुकानदार को घटना के संबंध में लिखित आवेदन देने को कहा है। आवेदन के बाद विधि संवत कार्रवाई की जाएगी।