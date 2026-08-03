Katihar News: प्रखंड स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित प्रखंड स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित प्रखंड स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्

Katihar News: फलका, एक संवाददाता। फलका प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख दीपशिखा सिंह एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सन्नी सौरभ ने संयुक्त रूप से की। तटवासी समाज न्यास के सहयोग से ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा संचालित कवच 2.0 परियोजना के तहत आयोजित बैठक में बच्चों की देखभाल, सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित कर फलका को बाल हितैषी प्रखंड बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक का उद्देश्य बैठक में प्रमुख ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण की अनदेखी गंभीर विषय है। बीडीओ ने बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में सदस्यों ने आधार कार्ड के अभाव में बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं होने का मुद्दा उठाया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रधानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

समन्वय और जागरूकता प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अंशु प्रिया ने सभी पंचायतों में पंचायत स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की नियमित बैठक कराने तथा पंचायत डायरी में बच्चों से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन रखने का निर्देश दिया। कवच 2.0 परियोजना के प्रखंड समन्वयक प्रदीप कुमार ने बताया कि सभी पंचायतों में नियमित बैठकें आयोजित कर ड्रॉपआउट एवं विद्यालय से वंचित बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। बैठक में मुखिया विनोद मिर्धा, पंचायत समिति सदस्य, महिला पर्यवेक्षिकाएं, चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे。