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Katihar News: मखाना फैक्ट्री में छापेमारी, एक बाल श्रमिक मुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: मखाना फैक्ट्री में छापेमारी, एक बाल श्रमिक मुक्त मखाना फैक्ट्री में छापेमारी, एक बाल श्रमिक मुक्तमखाना फैक्ट्री में छापेमारी, एक बाल श्रमिक मुक्तमखाना

Katihar News: मखाना फैक्ट्री में छापेमारी, एक बाल श्रमिक मुक्त

Katihar News: कटिहार। कोढ़ा में श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में शनिवार को धावा दल, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम तथा श्रम विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से भटवारा पंचायत स्थित एक मखाना फोड़ी से बाल श्रमिका को विमुक्त कराया। श्रम अधीक्षक पिटर मिंज ने कहा कि छापेमारी के दौरान मखाना से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए बच्चे को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के सुपुर्द किया गया। धावा दल में कोढ़ा, बरारी, समेली, मनिहारी एवं कदवा के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि जिले में बाल श्रम के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक पाए जाने पर संबंधित नियोजक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी。

सड़क दुर्घटना की घटना

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सड़क दुर्घटना में तीन बाइक सवार घायल

कटिहार। कोढ़ा थाना क्षेत्र के बहरखाल जाने वाली सड़क में आईटीबीपी के समीप ऑटो और बाइक के टक्कर में तीन बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए है। घटना के बारे में बताया जाता है कि शनिवार को करीब 3 बजे बाइक सवार बहरखाल की ओर से तेजी से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 की तरफ आ रहा था। इसी बीच अनियंत्रित होकर ऑटो से टकरा गया। घटना में अमित कुमार, धनु ऋषि, रमन ऋषि सभी महेशवा गांव के रौतारा थाना क्षेत्र का निवासी है। स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पूर्णिया रेफर किया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाल श्रमिका को कब मुक्त कराया गया?
बाल श्रमिका को शनिवार को मखाना फोड़ी से मुक्त कराया गया।
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