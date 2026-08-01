Katihar News: मखाना फैक्ट्री में छापेमारी, एक बाल श्रमिक मुक्त

Katihar News: कटिहार। कोढ़ा में श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में शनिवार को धावा दल, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम तथा श्रम विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से भटवारा पंचायत स्थित एक मखाना फोड़ी से बाल श्रमिका को विमुक्त कराया। श्रम अधीक्षक पिटर मिंज ने कहा कि छापेमारी के दौरान मखाना से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए बच्चे को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के सुपुर्द किया गया। धावा दल में कोढ़ा, बरारी, समेली, मनिहारी एवं कदवा के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि जिले में बाल श्रम के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक पाए जाने पर संबंधित नियोजक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी。