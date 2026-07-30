Katihar News: गुरु ही अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले पथप्रदर्शक

Katihar News: कटिहार जिला मुख्यालय और अन्य प्रखंडों में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा अर्पित की और गुरु-तत्त्व की महिमा का वर्णन करते हुए प्रार्थना की। विभिन्न कार्यक्रमों में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया और गुरु के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न करि सके, गुरु करे सो होय। इसी संदेश के साथ बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कटिहार जिला मुख्यालय से लेकर विभिन्न प्रखंडों के संतमत सत्संग मंदिरों में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के बीच गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा-सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

महर्षि मेंहीँ संतमत सत्संग आश्रम महर्षि मेंहीं संतमत सत्संग आश्रम में आयोजित मुख्य समारोह में नवाबगंज सत्संग आश्रम से पधारे स्वामी जवाहर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए गुरु-तत्त्व की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि जीव को अज्ञान से ज्ञान, अशांति से शांति और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने वाले परम पथप्रदर्शक हैं। स्वामी जवाहर जी महाराज ने कहा कि राजयोग की शिक्षा भगवान भोलेनाथ के माध्यम से महर्षि वेदव्यास द्वारा पूरे भारतवर्ष और विश्व में प्रसारित हुई। इसी कारण महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु कहा जाता है। उन्होंने परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि मेंहीं परमहंस जी महाराज के बताए सत्य, प्रेम, अहिंसा, सदाचार, नाम-भक्ति और अंतरमुखी साधना के मार्ग को मानव जीवन का वास्तविक धर्म बताते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और सद्गुरु के आदर्शों के अनुरूप जीवन ढालने का संकल्प दिवस है।

बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने लिया भाग जिले के विभिन्न संतमत सत्संग मंदिरों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन, सत्संग और ध्यान-साधना में भाग लेकर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की। पूरे वातावरण में गुरु महिमा और भक्ति का भाव व्याप्त रहा। कार्यक्रम में आश्रम के अध्यक्ष आर.के. गुप्ता, राजकुमार जायसवाल, सुबोध जायसवाल, रामचंद्र साह, मोती जायसवाल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने सद्गुरु महाराज के श्रीचरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए समस्त मानवता के लिए शांति, प्रेम, सद्भाव और आत्मज्ञान के दिव्य प्रकाश की कामना की।

गुरु पूर्णिमा : गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करें समेली,एक संवाददाता। संतमत सत्संग आश्रम, खैरा में धूमधाम से गुरू पूर्णिमा मनाया गया। सत्संग का प्रारंभ प्रात: कालीन स्तुति प्रार्थना ,ग्रन्थ पाठ ,एवं भव्य भंडारा का आयोजन किया गया ।भंडारा के पश्चात् अपराह्न कालीन सत्संग स्तुति प्रार्थना,एवं रामचरित मानस से पाठ किया गया । सभी वक्ताओं के द्वारा महर्षि वेद व्यास की जयंती ,वेद व्यास की महिमा के बारे में बताया एवं संतमत सत्संग मंदिर के सचिव चन्द्रकिशोर बाबा के द्वारा वेद व्यास के चरित्र चित्र पर प्रकाश डाला गया ।परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेँहीँ परमहंस जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि सद्गुरु केवल उपदेश देने वाले नहीं, बल्कि साधना का सही मार्ग दिखाकर जीव को जन्म-मरण के बंधन से मुक्त कराने वाले करुणामय पथ प्रदर्शक हैं। गुरु पूर्णिमा केवल पुष्प अर्पित करने, वंदना करने या सम्मान व्यक्त करने का पर्व नहीं है,यह आत्मपरीक्षण का दिवस है

सच्ची गुरु-भक्ति चरणों में फूल चढ़ाने से नहीं, बल्कि गुरु-वचन को जीवन में उतारने से सिद्ध होती है। जब साधक प्रतिदिन मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग और शब्दयोग का अभ्यास करता है, तब धीरे-धीरे मन निर्मल होता है, बुद्धि स्थिर होती है और अंतत: आत्मा अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है।गुरु का ऋण शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता।आइए, इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि केवल गुरु का गुणगान नहीं, गुरु के मार्ग का अनुसरण करेंगे। क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा सम्मान उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सत्य, प्रेम, शांति और आत्मज्ञान से प्रकाशित करना है।मौके पर देव नारायण सहनी , चंद्रशेखर शर्मा ,भगवान मिस्त्री,आनंदी मंडल , दिवाकर मंडल ,निरंजन कुमार ,मोहन लाल पंडित ,कुसुमलाल मंडल ,संजय कुमार यादव , महेश्वर मंडल ,हरदेव मंडल , शैलजा देवी , रंजना देवी ,इंदु देवी,आदि संतमत श्रद्धालु उपस्थित थे!

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया गया गायत्री यज्ञ कदवा, एक संवाददाता । बुधवार को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कदवा प्रखंड क्षेत्र में कुम्हड़ी महम्मदपुर गायत्री परिवार शाखा द्वारा एक कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्त जनों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु गण कुम्हड़ी में अवस्थित गायत्री मंदिर के समीप शिवगंगा घाट से जल भरकर हलधरपुर ,दुर्गागंज बाजार,ठाकुर टोला, रजक टोला, सरवरिया टोला , ततमा टोला, अनुसूचित जाति जनजाति टोला ,कुशवाहा टोला, मिस्त्री टोला ,ब्राह्मण टोला,कुम्हड़ी बाजार होते हुए कल 8 किलोमीटर चलकर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ प्रारंभ किया । वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ श्रद्धालुओं ने गायत्री माता की पूजा अर्चना की। पूजा समापन के उपरांतश्रद्धालु गण सहित सैकड़ो लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। यज्ञ के आयोजन के दौरान श्रद्धालु गानों में काफी उत्साह देखने को मिला।कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज से भी फूल कुमार पोद्दार योगेंद्र नाथ ठाकुर नागेंद्र मिस्त्री राजेंद्र प्रसाद शाह अमरदीप ठाकुर संतोष मिस्त्री पेंटर कुमार सहित दर्जनों समाजसेवियों मैं भरपूर सहयोग कर यज्ञ को सफल बनाया।

गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा की पालकी यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब कटिहार, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को कटिहार के ओटीपाड़ा स्थित साईं धाम मंदिर में आस्था और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। तड़के काकड़ आरती से शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान देर शाम साईं बाबा की भव्य पालकी शोभायात्रा के साथ चरम पर पहुंचा। फूलों से सजी पालकी, भजन-कीर्तन, ढोल-नगाड़ों की गूंज और 'ॐ साईं राम' के जयघोष के बीच निकली यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर को रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक पुष्प सज्जा से विशेष रूप से सजाया गया था। सुबह पांच बजे हुई काकड़ आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद दिनभर पूजा-अर्चना और दर्शन का सिलसिला चलता रहा। शाम को सुसज्जित पालकी नगर भ्रमण पर निकली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। पूरे रास्ते श्रद्धालु पालकी पर पुष्पवर्षा करते रहे और भक्तिमय माहौल बना रहा। पार्वती देवी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पर्व है। इस अवसर पर विशेष पूजा, पालकी यात्रा और भंडारे की परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। मंदिर समिति के साईं सेवक अर्जुन प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्ष 2009 में मंदिर की स्थापना के बाद से हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर यह आयोजन निरंतर हो रहा है। समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब दूर-दराज़ से भी भक्त इस उत्सव में शामिल होने आते हैं। पालकी यात्रा के समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन को सफल बनाने में राजेश सिंह, जयप्रकाश सिंह, सौरभ कुमार, शंभू ठाकुर, अरुण मालाकार, सनी सौरभ, दीप सूर्या, सार्थक, शिवनाथ, सिद्धार्थ आनंद, निशु कुमारी, विनोद साह, आलोक मिश्रा, अनूप कुमार सहित मंदिर समिति के सदस्यों और साईं सेवकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। पूरे दिन साईं धाम मंदिर श्रद्धा, सेवा और भक्ति के रंग में सराबोर रहा।

गुरू पूर्णिमा पर श्री विष्णु मंदिर में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन बारसोई निज प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को बारसोई के प्रसिद्ध श्री विष्णु मंदिर परिसर में राधा दासी महिला मंडली की ओर से हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। हरिनाम संकीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा। महिलाओं की मधुर संकीर्तन प्रस्तुति ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भक्तों ने अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सनातन परंपरा में गुरु के महत्व को स्मरण किया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री विष्णु की पूजा-अर्चना कर परिवार एवं समाज की सुख-समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना की। योजन को सफल एवं सुव्यवस्थित बनाने में श्री विष्णु मंदिर न्यास समिति की भूमिका सराहनीय रही। मौजूद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।