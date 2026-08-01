Katihar News: ओलंपियाड-- कुरसेला : स्थापना दिवस पर स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति ने जीता दिल, मिला सम्मान
Katihar News: ओलंपियाड-- कुरसेला : स्थापना दिवस पर स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति ने जीता दिल, मिला सम्मान ओलंपियाड-- कुरसेला : स्थापना दिवस पर स्कूल के बच्चों की प
Katihar News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि। प्रखंड का 33वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुतारा मेंही मिशन स्कूल के छात्र-छात्राओं ने भारतीय सैनिकों को समर्पित थीम पर आधारित डांस कर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने, विश्व शांति बनाए रखने और मानवता का संदेश दिया। बच्चों की इस मर्मस्पर्शी प्रस्तुति ने वहां मौजूद अतिथियों व आम लोगों को भावुक कर दिया और पूरा परिसर काफी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। शानदार प्रदर्शन के लिए स्कूल के बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। निर्देशक प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालय हमेशा बच्चों की छिपी प्रतिभा को उभारने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बच्चों की यह सफलता शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन का परिणाम है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।