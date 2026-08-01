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Katihar News: ओलंपियाड-- कुरसेला : ​स्थापना दिवस पर स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति ने जीता दिल, मिला सम्मान

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: ओलंपियाड-- कुरसेला : ​स्थापना दिवस पर स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति ने जीता दिल, मिला सम्मान ओलंपियाड-- कुरसेला : ​स्थापना दिवस पर स्कूल के बच्चों की प

Katihar News: ओलंपियाड-- कुरसेला : ​स्थापना दिवस पर स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति ने जीता दिल, मिला सम्मान

Katihar News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि। प्रखंड का 33वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुतारा मेंही मिशन स्कूल के छात्र-छात्राओं ने भारतीय सैनिकों को समर्पित थीम पर आधारित डांस कर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने, विश्व शांति बनाए रखने और मानवता का संदेश दिया। बच्चों की इस मर्मस्पर्शी प्रस्तुति ने वहां मौजूद अतिथियों व आम लोगों को भावुक कर दिया और पूरा परिसर काफी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। ​शानदार प्रदर्शन के लिए स्कूल के बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। निर्देशक प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालय हमेशा बच्चों की छिपी प्रतिभा को उभारने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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बच्चों की यह सफलता शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन का परिणाम है।

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