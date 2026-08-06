Katihar News: कुरसेला : एसएच-77 पर दो बाइकों की टक्कर में दो कांवरिया घायल
Katihar News: कुरसेला : एसएच-77 पर दो बाइकों की टक्कर में दो कांवरिया घायल कुरसेला : एसएच-77 पर दो बाइकों की टक्कर में दो कांवरिया घायलकुरसेला : एसएच-77 पर दो बाइको
Katihar News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि। एसएच-77 पर रामपरी कॉलेज के समीप बुधवार की शाम जलार्पण के लिए देवघर जा रहे दो बाइकों की आपसी टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार दो कांवरिया घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल सीएचसी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों कांवरिया की स्थिति खतरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है।
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