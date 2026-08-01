Katihar News: त्योहारों से पहले प्रशासन पूरी तरह सतर्क, एसडीओ ने सभी विभागों को दिए कड़े निर्देश

Katihar News: बारसोई। निज प्रतिनिधि आगामी पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बारसोई अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ राजू कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व, विकास योजनाओं, भूमि विवादों के निष्पादन, मध्य निषेध अभियान तथा विधि-व्यवस्था की तैयारियों पर गहन मंथन किया गया। एसडीपीओ अजय कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में एसडीओ राजू कुमार ने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि विवादों का त्वरित निष्पादन, राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा, विकास योजनाओं की नियमित निगरानी तथा शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया।

उन्होंने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने को कहा। एसडीपीओ अजय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, नियमित गश्ती बढ़ाने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर्व-त्योहारों के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में बारसोई बीडीओ चंदन प्रसाद, बलरामपुर बीडीओ प्रशांत कुमार सिंह, नगर पंचायत बारसोई के कार्यपालक पदाधिकारी रजनीश कुमार, बारसोई थाना अध्यक्ष उमेश कुमार सहित अनुमंडल क्षेत्र के सभी बीडीओ, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान एसडीओ ने आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर सभी विभागों के अधीनस्थ पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों की अद्यतन सूची, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर एवं ई-मेल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।