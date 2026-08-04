Katihar News: बलिया बेलौन पुलिस ने चार वारंटी को किया गिरफ्तार
Katihar News: बलिया बेलौन पुलिस ने चार वारंटी को किया गिरफ्तार बलिया बेलौन पुलिस ने चार वारंटी को किया गिरफ्तारबलिया बेलौन पुलिस ने चार वारंटी को किया गिरफ्तारबलिया
Katihar News: सालमारी। एक संवाददाताबलिया बेलौन थाना क्षेत्र के पचगाछी गांव में आपसी रंजिश में मारपीट व जानलेवा हमला की सूचना पर पीड़ित परिवार के द्वारा आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने पर बलिया बेलौन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांड संख्या दर्ज कर दोनों पक्ष के चार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के लिए कटिहार न्यायालय भेजा है। थाना अध्यक्ष शाहिद हुसैन ने बताया की कांड संख्या 126/2026, 127/2026 के चार वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में कटिहार भेज दिया है। गिरफ्तार वारंटी की पहचान आसीफ, ख्वाजा आलम, अहमद एवं रजा सभी ग्राम पचगाछी के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष शाहिद हुसैन ने बताया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने को अधिकार नहीं है।
सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। घटना के 12 घंटा के अन्दर चार आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद सभी के खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।