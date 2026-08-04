Katihar News: बलिया बेलौन पुलिस ने चार वारंटी को किया गिरफ्तार

Katihar News: सालमारी। एक संवाददाताबलिया बेलौन थाना क्षेत्र के पचगाछी गांव में आपसी रंजिश में मारपीट व जानलेवा हमला की सूचना पर पीड़ित परिवार के द्वारा आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने पर बलिया बेलौन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांड संख्या दर्ज कर दोनों पक्ष के चार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के लिए कटिहार न्यायालय भेजा है। थाना अध्यक्ष शाहिद हुसैन ने बताया की कांड संख्या 126/2026, 127/2026 के चार वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में कटिहार भेज दिया है। गिरफ्तार वारंटी की पहचान आसीफ, ख्वाजा आलम, अहमद एवं रजा सभी ग्राम पचगाछी के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष शाहिद हुसैन ने बताया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने को अधिकार नहीं है।