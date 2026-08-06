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Katihar News: स्वस्थ्य शरीर व मन के लिए नशामुक्त जीवन का होना जरूरी

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: स्वस्थ्य शरीर व मन के लिए नशामुक्त जीवन का होना जरूरी

Katihar News: कटिहार, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के डीएडब्लूएनर एवं एएसएचए कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तटवासी समाज न्यास के द्वारा संचालित कवच 2.0 परियोजना के तहत प्लस 2 उच्च विद्यालय मारवाड़ी पाठशाला में छात्र-छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूक कर उन्हें परिवर्तन का सहभागी बनाना था।

मुख्य अतिथि का स्वागत

प्रधानाध्यापक कविता कुमारी ने मुख्य अतिथि न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कमलेश सिंह देऊ का स्वागत किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि कानून की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बावजूद सुखे नशे का बढ़ता दायरा चिंता का विषय है।

कानून की जानकारी

मुख्य न्याय रक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श सेवाओं की जानकारी दी। कवच 2.0 के परियोजना प्रबंधक मोहमद फारूख आलम ने बच्चों के अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि कहीं भी अगर बच्चों के अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसमें सरकार के द्वारा बहुत तरह के कानून बनाए गए हैं। उस कानून के तहत बच्चों को सुरक्षित करना हमारा दायित्व है।

उपस्थित अति विशिष्ट लोग

इस अवसर पर कवच 2.0 के जिला समन्वयक रोशन कुमार, प्रखंड समन्वयक प्रदीप कुमार, विद्यालय के शिक्षक ,शिक्षिका एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कवच 2.0 परियोजना का उद्देश्य क्या है?
कवच 2.0 परियोजना का उद्देश्य युवाओं को नशे और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूक करना है।
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