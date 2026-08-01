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Katihar News: जीविका दीदीयो ने आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: जीविका दीदीयो ने आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा जीविका दीदीयो ने आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चाजीव

Katihar News: जीविका दीदीयो ने आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा

Katihar News: डंडखोरा, संवाद सूत्र। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डंडखोरा पंचायत के पीरमजार परिसर में शुक्रवार को जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की पंचम वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जीविका दीदीयां ,समिति के पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए।

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बैठक का उद्देश्य

बैठक का उद्देश्य वार्षिक कार्यों की समीक्षा, वित्तीय पारदर्शिता का सुनिश्चित करना और आगामी विकास योजनाओं पर विचार विमर्श करना था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। वही आम सभा में प्रखंड क्षेत्र के महेशपुर, रायपुर एवं डंडखोरा पंचायत की बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने भाग लिया।

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कार्यक्रम की चर्चा

प्रखंड परियोजना प्रबंधक सूरज कुमार दास ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूहों की उपलब्धियों, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जीविका से जुड़ी महिलाओं को बचत, ऋण प्रबंधन, आजीविका संवर्धन एवं समूहों के बेहतर संचालन के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई।

महिलाओं की भागीदारी

उन्होंने कहा कि जीविका से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और समाज में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है।इस अवसर पर समूह की उत्कृष्ट कार्य करने वाली दीदियों की सराहना की गई तथा सभी सदस्यों से आपसी सहयोग और नियमित बचत की आदत बनाए रखने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक खरीदारी राजेश कुमार, प्रबंधक गैर कृषि नीतीश कुमार ,प्रबंधक सामाजिक विकास अनोज कुमार, प्रशिक्षण अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा, रूपेश कुमार, लेखपाल आशुतोष आनंद, सामुदायिक समन्वयक आशा कुमारी, अमरजीत कुमार, सरिता कुमारी,बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति रही।

सम्पर्कित प्रश्न

डंडखोरा पंचायत में वार्षिक आम सभा का आयोजन कब हुआ?
डंडखोरा पंचायत के पीरमजार परिसर में शुक्रवार को आयोजित किया गया।
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