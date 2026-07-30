Katihar News: वार्षिक आमसभा में समूह की दीदीयों ने बताई उपलब्धि

Katihar News: मनसाही, एक संवाददाता। मनसाही हाट मैदान में सहयोग जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता जहांनुर खातून ने की। आमसभा में प्रखंड क्षेत्र के चार पंचायत क्रमशः मोहनपुर, भेड़मारा , साहेबनगर और चितौड़िया पंचायत के सभी 668 समूह की जीविका दीदियों ने भाग लिया। आमसभा में समिति की प्रतिनिधि जीविका दीदियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों की जानकारी दी गई तथा वर्तमान वर्ष की कार्ययोजना के विषय में बताया। इस अवसर पर सामुदायिक समन्वयक प्रसन्न कुमार ने जीविका दीदियों के कार्यों की सराहना की। सामुदायिक समन्वयक सोनी कुमारी ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि समूह से प्राप्त प्रशिक्षण और बैंक से प्राप्त छोटे-बड़े ऋण से जीविका दीदियां स्वरोजगार कर रही है।