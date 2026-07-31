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Katihar News: पीपल का पेड़ सड़क पर गिरा, दो घंटे तक आवागमन बाधित

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: पीपल का पेड़ सड़क पर गिरा, दो घंटे तक आवागमन बाधित पीपल का पेड़ सड़क पर गिरा, दो घंटे तक आवागमन बाधित पीपल का पेड़ सड़क पर गिरा, दो घंटे तक आवागमन बाध

Katihar News: पीपल का पेड़ सड़क पर गिरा, दो घंटे तक आवागमन बाधित

Katihar News: फलका। एक संवाददाता फलका थाना क्षेत्र के गिरयामा चौक स्थित करीब सौ वर्ष पुराना पीपल का पेड़ गुरुवार को अचानक सड़क पर गिर जाने से फलका-मोरसंडा मुख्य मार्ग पर करीब दो घंटे तक आवागमन बाधित रहा। घटना में सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे के समय कोई राहगीर पेड़ की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे हल्की हवा चलने के दौरान गिरयामा चौक स्थित विशाल पीपल का पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। तभी पूर्णिया जिले के रहुआ निवासी मोहम्मद मोहसिन अपनी स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कर रिश्तेदार के घर आमंत्रण देने गया था।

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इसी दौरान पेड़ उनकी स्कूटी पर गिर गया, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ गिरने से फलका- मोरसंडा मार्ग पर करीब दो घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को घटना की जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ की डालियों को काटकर सड़क से हटाया। इसके बाद मार्ग पर आवागमन सामान्य हो सका। घटना के बाद लोगों ने पुराने एवं जर्जर पेड़ों की समय-समय पर जांच कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके।

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