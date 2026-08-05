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Katihar News: रोशना बाजार के ग्रामीण चिकित्सक के मौत पर लोगो ने जताया शोक

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: रोशना बाजार के ग्रामीण चिकित्सक के मौत पर लोगो ने जताया रोशना बाजार के ग्रामीण चिकित्सक के मौत पर लोगो ने जताया शोकरोशना बाजार के ग्रामीण चिकित्सक के

Katihar News: रोशना बाजार के ग्रामीण चिकित्सक के मौत पर लोगो ने जताया शोक

Katihar News: मनिहारी नि स। प्राणपुर प्रखंड के रोशना निवासी 75 वर्षीय लोकप्रिय ग्रामीण चिकित्सक जगन्नाथ उपाध्याय का इलाज के दौरान मौत हो गई है। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में पंद्रह दिनों से इलाज चल रहा था। मंगलवार की देर रात उनकी मौत हुई है। उनके निधन पर पूरा रोशना बाजार में शोक की लहर दौर गई। मृतक ग्रामीण चिकित्सक अपने पीछे दो पुत्र तथा एक पुत्री को छोड़ गए हैं। उनके निधन पर प्राणपुर प्रमुख अमित साह,संतोष उपाध्याय, भाजपा नेता अमित तिवारी,चंदन उपाध्याय, विवेक तिवारी आदि लोगो ने शोक जताया है।

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