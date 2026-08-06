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Katihar News: बाघमारा घाट पर स्नान के दौरान एक युवक गंगा नदी में हुआ लापता

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: बाघमारा घाट पर स्नान के दौरान एक युवक गंगा नदी में हुआ लापता बाघमारा घाट पर स्नान के दौरान एक युवक गंगा नदी में हुआ लापताबाघमारा घाट पर स्नान के दौरान

Katihar News: बाघमारा घाट पर स्नान के दौरान एक युवक गंगा नदी में हुआ लापता

Katihar News: मनिहारी नि स। अंचल के बाघमारा गंगा तट पर स्नान करने के दौरान एक 32 वर्षीय युवक नदी में लापता हो गया है। लापता युवक अब्बास बौलिया पंचायत के वार्ड 16 का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया जरजीस आलम तथा सरपंच गंगा घाट पहुंच कर परिजनों से पूरी जानकारी लेकर थानाध्यक्ष तथा सीओ को सूचना दिया।

घटना की जानकारी

घटना की सूचना मिलते ही सीओ चंदन कुमार, थानाध्यक्ष संतोष कुमार झा दल बल के साथ बाघमारा घाट पहुंचे। सीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ की टीम को बाघमारा बुलाया तथा रेस्क्यू करने का निर्देश दिया। परिजनों ने बताया कि अब्बास मंगलवार की शाम घर से निकला था। बाघमारा घाट पर कुछ लोगों ने उसे नदी में स्नान करते देखा। इसी पर परिजनों को आशंका हुआ कि अब्बास स्नान करने के दौरान नदी में लापता हो गया है।

परिजनों का बयान

लापता युवक के बड़े चाचा सिद्धिक तथा बहनोई शरीफ ने बताया कि तीन भाईयो मे सबसे बड़ा था। मुखिया सरपंच ने सीओ से सरकारी अनुदान की राशि जल्द से जल्द देने का मांग किया है । इस बाबत सीओ ने कहा की बौलिया पंचायत के वार्ड 16 का अब्बास स्नान के दौरान नदी मे लापता हो गया है । जिसके शव को एसडीआरएफ की टीम के सहयोग से नदी मे खोज की जा रही है। उन्होने बताया की शव मिलते ही परिजन को सरकारी लाभ दी जाएगी।

सामान्य प्रश्न

अब्बास का लापता होने का कारण क्या है?
अब्बास बाघमारा घाट पर स्नान करते समय नदी में लापता हो गया।
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