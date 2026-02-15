कटिहार में धूं-धूं कर जल गईं 250 दुकानें, भीषण अग्निकांड में करोड़ों का सामान राख

कटिहार जिले के कुर्सेला में रविवार रात को भीषण अग्निकांड में 250 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। आग की वजह से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

बिहार के कटिहार जिले में गुरुवार को कुरसेला में रविवार को भीषण अग्निकांड हो गया। कुरसेला थाना क्षेत्र के नया चौक हाट में देर शाम करीब 7.30 बजे आग लग गई। देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। इस अग्निकांड में बाजार में मौजूद करीब 250 दुकानें जलकर राख हो गई। व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। आग बुझाने के लिए कटिहार, भागलपुर, नवगछिया समेत कई जगहों से फायर ब्रिगेड बुलाई गई है।

जिस समय यह घटना हुई, तब बाजार में चहल-पहल थी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर रखे हुए थे। आग लगते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। आग कैसे लगी और लपटें कहां से उठीं, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। आग लगते ही दुकानदार अपने-अपने सामान को निकालते दिखे, तो कई अपनी जान बचाकर दुकानों से बाहर भागते दिखे। इसकी सूचना फौरन अग्निशमन विभाग को दिया गया। अग्निशमन और पुलिस की टीम लगातार आग पर काबू पाने में जुटी रही।

रात 10 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया गया। घटना के डेढ़ घंटे बाद भागलपुर, नवगछिया, कटिहार से आधा दर्जन दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुटी। दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पा सके। पानी खत्म होने के बाद कई बार दमकल को पानी लेने जाना पड़ा, जिसके कारण आग बुझाने में देर हुई।

जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि कुरसेला में घटित अग्निकांड की सूचना पर सदर एसडीओ, एसडीपीओ टू, कुरसेला सीओ, बीडीओ घटना स्थल पर पहुंचे हैं। पोठिया और कुरसेला थाना में दमकल के अलावा भागलपुर डीएम के अनुरोध पर नवगछिया से पहुंची बड़ी दमकल की मदद से आग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया।

आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का पूरा आकलन हो पाएगा। खबर लिखे जाने तक इस अग्निकांड में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस-प्रशासन की ओर से इस अग्निकांड की जांच की जाएगी, जिसमें अगलगी के कारणों का खुलासा होने की संभावना है।