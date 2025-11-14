Hindustan Hindi News
Katihar District Result LIVE: कटिहार की 7 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 4 NDA तो 3 MGB जीता था

संक्षेप: Katihar District Seats Overall Results: कटिहार जिले की कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोढ़ा कुल 7 विधानसभा सीटों में से 2020 में चार पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन ने 3 सीटें जीती थीं।

Fri, 14 Nov 2025 08:09 AM
Katihar District Seats Overall Results: कटिहार जिले की विधानसभा सीटों कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोढ़ा (SC) कुल सात सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने जिले की 7 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चारों सीटें जीती थीं। कटिहार सीट से तारकिशोर प्रसाद (पूर्व उपमुख्यमंत्री), निशा सिंह (प्राणपुर), विजय सिंह (बरारी) और कविता पासवान ने कोरहा सीट जीती थी। महागठबंधन की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। शकील अहमद खान (कदवा) और मनोहर प्रसाद सिंह ने मनिहारी सीट जीती थी। इसके अलावा बलरामपुर सीट पर CPI(ML-L के महबूब आलम विजयी हुए थे।

इन प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला

कटिहार

तारकिशोर प्रसाद (BJP)

सौरभ अग्रवाल (वीआईपी)

बरारी (Barari)

विजय सिंह (JDU)

तौकीर आलम (कांग्रेस)

प्राणपुर (Pranpur)

निशा सिंह (BJP)

इशरत परवीन (RJD)

कोढ़ा (SC) (Korha)

कविता देवी (BJP)

पूनम पासवान (Congress)

कदवा (Kadwa)

दुलारचंद गोस्वामी (जदयू)

शकील अहमद खान (Congress)

मनिहारी (Manihari)

शंभू सुमन (JDU)

मनोहर प्रसाद सिंह (कांग्रेस)

अनिल कुमार उरांव (JMM)

बलरामपुर (Balrampur)

संगीता देवी (एलजेपीआर)

महबूब आलम (CPI-ML)

आदिल हसन (AIMIM)

मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल के साथ एक अतिरिक्त टेबल

ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक हैं। हर टेबल पर भी उम्मीदवारों गणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग टेबल लगा है। इस पर भी उम्मीदवारों के गणना अभिकर्ता नियुक्त हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम बूथ हैं, वहां न्यूनतम 25 राउंड और जिन क्षेत्रों में अधिक बूथ हैं, वहां 30 या अधिक राउंड गिनती हो सकती है।