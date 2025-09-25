कसबा विधानसभा: कांग्रेस को हैट्रिक से आगे की चुनौती, राजकपूर की फिल्म तीसरी कसम से पहचान बनी

कसबा विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया जिले का चर्चित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में श्रीनगर व कसबा के गढ़बनैली राजा-महराजा का गढ़ रहा था। बॉलीवुड के शोमैन राजकपूर की फिल्म तीसरी कसम ने देश-दुनिया में पहचान बनाई।

Bihar Election: पूर्णिया के कसबा को राजे रजवाड़े ने बसाया। बॉलीवुड के शोमैन राजकपूर की फिल्म तीसरी कसम ने देश-दुनिया में पहचान बनाई, लेकिन अब तक बनी सरकारों के ध्यान से कसबा ओझल है। यहां महाभारत कालीन पोखर, जलालुद्दीन का किला, तीसरी कसम फिल्म का मेला ग्राउंड है। श्रीनगर में बनैली स्टेट व कसबा में गढ़बनैली स्टेट है। जलालगढ़ में जलालउद्दीन का किला, जीवछ पोखर, गढ़बनैली में काली पोखर, कसबा में राणीसती का मंदिर, मदारघाट में पीर बाबा का मजार एतिहासिक स्थल है।

उस समय गढ़बनैली में सीमेंट फैक्ट्री, चूना फैक्टरी, दाल मिल, चावल मिल, जूट मिल, पेपर मिल स्थापित था। कालांतर में सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई। गढ़बनैली मेला भी इतिहास के पन्ने में सिमट कर रह गया है। कसबा को अनुमंडल बनाये जाने को लेकर आजतक कोई पहल नहीं हो सकी। कसबा मुख्यालय के बीचोंबीच एनएच 57 है। फोरलेन के बनने से इस क्षेत्र का विकास हुआ है। आजादी के बाद कसबा अमौर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था।

कसबा जब अमौर से अलग हुआ तब 1957 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ए. अहमद पहले विधायक हुए। 1957 से लेकर 1985 तक कसबा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के हाथों रहा। वहीं 1962 में कांग्रेस के अलीजान मास्टर विधायक बने। सन 1967 में कांग्रेस के रामनारायण मंडल विधायक चुने गये। इसके बाद विधानसभा भंग होने के कारण सन 1969 में और 1972 में रामनारायण मंडल चुनाव जीते। 1977 में जय नारायण मेहता विधायक हुए। सन 1980 में मो. याशिन विधायक हुए। सन 1985 में सैय्यद गुलाम हुसैन विधायक बने। 1990 के चुनाव में जनता दल के शिवचरण मेहता विधायक हुए। वह राज्य में मंत्री भी बने।

वर्ष 1995 में भाजपा का कमल खिला। यहां से भाजपा के प्रदीप दास विधायक बने। वर्ष 2000 में पुन: प्रदीप कुमार दास चुनाव जीत विधायक बने। 2005 में कांग्रेस के आफाक आलम विधायक हुए। विधानसभा भंग होने के कारण 2005 में फिर चुनाव हुआ तो भाजपा के प्रदीप कुमार दास विधायक बने। 2010 में मो. आफाक आलम कांग्रेस से चुनाव जीत विधायक बने। वर्ष 2015 में कांग्रेस से मो. आफाक आलम विधायक बने। 2020 में पुन: आफाक आलम विधायक बने।

अबतक के विधायक 1957 ए. अहमद, कांग्रेस

1962 अलीजान मास्टर, कांग्रेस

1967 रामनारायण मंडल, कांग्रेस

1969 रामनारायण मंडल, कांग्रेस

1972 रामनारायण मंडल, कांग्रेस

1977 जय नारायण मेहता, कांग्रेस

1980 मो. याशिन, कांग्रेस

1985 सैय्यद गुलाम हुसैन, कांग्रेस

1990 शिवचरण मेहता, जनता दल

1995 प्रदीप दास, भाजपा

2000 प्रदीप कुमार दास, भाजपा

2005 फरवरी आफाक आलम, कांग्रेस

2005 अक्टूबर प्रदीप कुमार दास, भाजपा

2010 मो. आफाक आलम, कांग्रेस

2015 मो. आफाक आलम, कांग्रेस

2020 कांग्रेस से मो. आफाक आलम कांग्रेस

भूगोल पूरब: अमौर व डगरूआ

पश्चिम: धमदाहा

उत्तर: अररिया जिला

दक्षिण: पूर्णिया नगर निगम

जीत-हार का अंतर प्रत्याशी प्राप्त मत अफाक आलम-कांग्रेस- 63025

प्रदीप कुमार दास-भाजपा- 58570

जीत का अंतर- 4455

कहते हैं विधायक कसबा को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने और उद्योग धंधे को लेकर विधानसभा में भी सवाल उठाया गया है। हमारी सरकार बनेगी तो पहल के आधार पर इस कार्य को किया जायेगा। अभी शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति चौपट है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में कोई इलाज नहीं होता। सीरियस मरीज को रेफर कर दिया जाता है। स्कूल को प्लस टू का दर्जा दिया गया पर शिक्षक नहीं मिला। -आफाक आलम, विधायक, कांग्रेस।

विरोधी का आरोप मौजूदा विधायक कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं। वह अस्वस्थ्य रहते हैं। अब जब चुनाव आया है तो वह विधानसभा क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने 15 वर्षों के दौरान कोई कार्य नहीं करवाया है। विधायक कोष से हुए विकास कार्यों का उन्हें हिसाब देना चाहिए। कसबा विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास हुआ, वह राज्य और केंद्र सरकार की देन है। -प्रदीप दास, भाजपा नेता।

कसबा के गढ़बनैली राजा-महराजा का गढ़ था कसबा विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया जिले का चर्चित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में श्रीनगर व कसबा के गढ़बनैली राजा-महराजा का गढ़ रहा था। श्रीनगर में बनैली स्टेट व कसबा में गढ़बनैली स्टेट है। कसबा में ऐतिहासिक क्षेत्रों में जलालगढ़ में जलालउद्दीन का किला, जीवछ पोखर, गढ़बनैली में काली पोखर, कसबा में राणीसती का मंदिर, मदारघाट में पीर बाबा का मजार एतिहासिक स्थल है। इन सभी क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र सरकार द्वारा घोषित किया जाये, इसके लिए दशकों से मांग हो रही है। कसबा के गढ़बनैली पूर्व में आद्योगिक क्षेत्र में शुमार था। अब लगभग सभी फक्ट्रियां बंद हो गई। वहीं गढ़बनैली में करीब चार दशक पूर्व तक ऐतिहासिक गढ़बनैली मेला सजता सवरता था।

● पिछली बार के जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, वे कभी इस सीट पर विधायक रहे क्या: तीन बार

● जीत का अंतर : 17278 की लीड, आफाक आलम जीते।

पांच साल में दिखा यह बदलाव ● कसबा विधानसभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा

● कसबा कॉलेज चौक पुल, गेरूवा घाट पुल सहीत कई अन्य पुल पुलिया का निर्माण

● कसबा नगर में बिजली की निर्वाध आपूर्ति हेतु सब स्टेशन का निर्माण

● पलायन अभी भी जारी है। क्षेत्र में रोजी-रोजगार नहीं रहने के कारण लोगों का पलायन।

● पांच वर्ष पूर्व जो चुनाव हुआ उसके मुद्दे क्या क्या थे- विकास और रोजगार।

● इनमें कितने का समाधान हुआ और कितने इस बार भी मुद्दे बनेंगे

क्षेत्र की कोई खास पहचान गढ़बनैली में ऐतिहासिक तीसरी कसम का मेला ग्राउंड, गढ़बनैली में महाभारत कालीन काली पोखर, जलालगढ़ में जीवछ तालाब, जलालगढ़ में जलालउद्दीन का किला, कसबा में राणी सती मंदिर।

क्षेत्र की बड़ी समस्याएं ● बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन