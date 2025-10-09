कर्पूरी ठाकुर की पोती और आरसीपी सिंह की बेटी को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से टिकट

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति और आरसीपी सिंह के बेटी लता को टिकट दिया है। जागृति ठाकुर को मोरवा और लता सिंह को अस्थावां से प्रत्याशी बनाया गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी हुई प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की पहली कैंडिडेट लिस्ट में 51 सीटों पर नामों का ऐलान हुआ है। पीके की पार्टी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी को भी टिकट दिया है। कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को समस्तीपुर जिले की मोरवा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं, रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह नालंदा जिले की अस्थावां विधानसभा सीट से जन सुराज के स्कूल बैग सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी।

जागृति ठाकुर के मोरवा से जन सुराज का टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा था। उन्होंने बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर दिया था। जागृति, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र नाथ ठाकुर की बेटी हैं। पिछले साल ही वह प्रशांत किशोर के जन सुराज से जुड़ी थीं।

वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह की बेटी को भी जन सुराज से टिकट मिला है। लता सिंह अस्थावां से जन सुराज की प्रत्याशी बनाई गई हैं। आरसीपी सिंह ने ही गुरुवार को जन सुराज कार्यालय में पार्टी की पहली लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया।

नालंदा जिले की अस्थावां विधानसभा सीट को जेडीयू का गढ़ माना जाता है। जेडीयू के जितेंद्र कुमार यहां से लगातार 5 बार से विधायक हैं। अब आगामी चुनाव में जन सुराज की लता सिंह यहां एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देती हुई नजर आएंगी।