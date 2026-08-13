बिहार में कर्नाटक पुलिस को बदमाश समझ कर खूब पीटा, कुख्यात को पकड़ने गई थी

कर्नाटक से एक कुख्यात को पकड़ने के लिए बिहार आई कर्नाटक पुलिस की यहां जमकर पिटाई हो गई। कर्नाटक पुलिस को लोगों ने अपराधी समझ लिया। जिसके बाद यह सारा बवाल हुआ है।

बिहार में कर्नाटक पुलिस की जमकर पिटाई हो गई है। कर्नाटक से पुलिस बिहार आई तो थी एक कुख्यात को पकड़ने लेकिन वो यहां भीड़ के हत्थे चढ़ गई। घटना हाजीपुर की है। यहां दामोदरपुर पश्चिमी टोला में बुधवार की दोपहर बाद 98 लाख रुपए लूट के आरोपित अमन कुमार को पकड़ने आई कर्नाटक पुलिस की टीम से कुख्यात भिड़ गया। मारपीट करने लगा। इस दौरान वहां जुटे ग्रामीणों ने भी कर्नाटक पुलिस की टीम की पिटाई कर दी। सादे ड्रेस में होने के कारण ग्रामीण समझ नहीं पाए कि कुख्यात अमन को पकड़ने दूसरे राज्य की पुलिस आई है। बाद में परिचय मिलने पर शांत हुए।

कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए कर्नाटक पुलिस उसके गांव में पहुंची थी। सादे लिबास में होने के कारण मारपीट के दौरान ग्रामीणों ने कनार्टक पुलिस को अपराधी समझ लिया और पिटाई कर दी। उन्हें घेर लिया। जब कर्नाटक पुलिस के जवानों ने परिचय पत्र दिखाया तो उन्होंने छोड़ा। इसके बाद स्थानीय सराय थाने को सूचना दी गई। घायल अवर निरीक्षक अमित कुमार को सराय के थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। उसे गंभीर चोट आई है।

कुख्यात के पैर में गोली मारने की चर्चा पकड़ा गया अपराधी अमन भी घायल हुआ है। चर्चा है कि पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। सराय थाना क्षेत्र के फतेपुर फुलवरियां गांव के ब्रजकिशोर शर्मा का पुत्र अमन तीन हत्याकांडों में भी आरोपित है। इस संबंध में वैशाली के एसपी शुभांक मिश्रा से बातचीत की कोशिश की गई लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

फुलवारीशरीफ : रेल डीएसपी के बंद मकान से एक माह में दूसरी बार चोरी इधर पटना से सटे फुलवारीशरीफ में चोरों ने डीएसपी के मकान में चोरी कर हड़कंप मचा दी है। बिरला कॉलोनी में चोरों ने मंगलवार देर रात एक डीएसपी के बंद मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी रेल डीएसपी अरुण कुमार अकेला के मकान में हुई है। लोगों ने पुलिस गश्ती पर सवार उठाना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर डीएसपी के परिवार के लोगों ने बताया कि एक महीने के अंदर उनके मकान में दो बार चोरी की घटना हो चुकी है। पहली घटना 9 जुलाई को हुई थी जब रेल डीएसपी अरुण कुमार अकेला के बिरला कॉलोनी स्थित मकान बंद था।