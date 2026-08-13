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बिहार में कर्नाटक पुलिस को बदमाश समझ कर खूब पीटा, कुख्यात को पकड़ने गई थी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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कर्नाटक से एक कुख्यात को पकड़ने के लिए बिहार आई कर्नाटक पुलिस की यहां जमकर पिटाई हो गई। कर्नाटक पुलिस को लोगों ने अपराधी समझ लिया। जिसके बाद यह सारा बवाल हुआ है। 

karnataka police beaten in hajipur
हाजीपुर जिले में कर्नाटक पुलिस के जवानों की पिटाई कर दी गई (सांकेतिक तस्वीर)

बिहार में कर्नाटक पुलिस की जमकर पिटाई हो गई है। कर्नाटक से पुलिस बिहार आई तो थी एक कुख्यात को पकड़ने लेकिन वो यहां भीड़ के हत्थे चढ़ गई। घटना हाजीपुर की है। यहां दामोदरपुर पश्चिमी टोला में बुधवार की दोपहर बाद 98 लाख रुपए लूट के आरोपित अमन कुमार को पकड़ने आई कर्नाटक पुलिस की टीम से कुख्यात भिड़ गया। मारपीट करने लगा। इस दौरान वहां जुटे ग्रामीणों ने भी कर्नाटक पुलिस की टीम की पिटाई कर दी। सादे ड्रेस में होने के कारण ग्रामीण समझ नहीं पाए कि कुख्यात अमन को पकड़ने दूसरे राज्य की पुलिस आई है। बाद में परिचय मिलने पर शांत हुए।

कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए कर्नाटक पुलिस उसके गांव में पहुंची थी। सादे लिबास में होने के कारण मारपीट के दौरान ग्रामीणों ने कनार्टक पुलिस को अपराधी समझ लिया और पिटाई कर दी। उन्हें घेर लिया। जब कर्नाटक पुलिस के जवानों ने परिचय पत्र दिखाया तो उन्होंने छोड़ा। इसके बाद स्थानीय सराय थाने को सूचना दी गई। घायल अवर निरीक्षक अमित कुमार को सराय के थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। उसे गंभीर चोट आई है।

कुख्यात के पैर में गोली मारने की चर्चा

पकड़ा गया अपराधी अमन भी घायल हुआ है। चर्चा है कि पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। सराय थाना क्षेत्र के फतेपुर फुलवरियां गांव के ब्रजकिशोर शर्मा का पुत्र अमन तीन हत्याकांडों में भी आरोपित है। इस संबंध में वैशाली के एसपी शुभांक मिश्रा से बातचीत की कोशिश की गई लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

फुलवारीशरीफ : रेल डीएसपी के बंद मकान से एक माह में दूसरी बार चोरी

इधर पटना से सटे फुलवारीशरीफ में चोरों ने डीएसपी के मकान में चोरी कर हड़कंप मचा दी है। बिरला कॉलोनी में चोरों ने मंगलवार देर रात एक डीएसपी के बंद मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी रेल डीएसपी अरुण कुमार अकेला के मकान में हुई है। लोगों ने पुलिस गश्ती पर सवार उठाना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर डीएसपी के परिवार के लोगों ने बताया कि एक महीने के अंदर उनके मकान में दो बार चोरी की घटना हो चुकी है। पहली घटना 9 जुलाई को हुई थी जब रेल डीएसपी अरुण कुमार अकेला के बिरला कॉलोनी स्थित मकान बंद था।

दूसरी घटना मंगलवार रात जब उनके बंद पड़े मकान में चोरों ने घर में रखे कीमती कपड़ा व अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उनका घर बंद पड़ा था और उनकी पत्नी दिल्ली में रहती है। जबकि डीएसपी अरुण कुमार अकेला खुद कटिहार में पद स्थापित हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डीएसपी के घर से महज सौ मीटर की दूरी पर बिरला कॉलोनी पुलिस टीओपी स्थित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बगल में रेलवे लाइन होने के कारण शाम होते ही इस इलाके में चोर, स्मैकियर और अपराधियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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