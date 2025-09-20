Karnataka Assembly pandal in Patna Goddess Durga Lakshmi Saraswati Lord Ganesh will bless पटना में कर्नाटक विधानसभा भवन, रौद्र रूप में विराजेंगी मां दुर्गा; लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश भी देंगे दर्शन, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना में कर्नाटक विधानसभा भवन, रौद्र रूप में विराजेंगी मां दुर्गा; लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश भी देंगे दर्शन

Durga Puja 2025: गोला रोड मोड़ पर प्रतिकृति कर्नाटक विधानसभा की प्रतिकृति बन रही है। इसमें मां दुर्गा राक्षसों का वध करती दिखेंगी।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, प्रधान संवाददाताSat, 20 Sep 2025 06:01 AM
Durga Puja 2025: बिहार की राजधानी पटना में शारदीय नवरात्र के दौरान जहां श्रद्धालु सौ साल से ज्यादा पुराने पूजा पंडालों को देखने जाते हैं। वहीं कुछ नए पूजा पंडालों में भी भीड़ उमड़ती है। नए पूजा पंडालों में राम जयपाल (गोला रोड) मोड़ के पास बनने वाले पूजा पंडाल को देखने काफी संख्या में भक्त हर वर्ष पहुंचते हैं। इस वर्ष गोला रोड मोड़ पर बेंगलुरु के विधाना सौधा की प्रतिकृति (कर्नाटक का विधानसभा सह सचिवालय) बन रही है।

पंडाल में मां दुर्गा राक्षसों का वध करती दिखेंगी। श्री श्री दुर्गापूजा समिति आदिशक्ति युवा मंच के बैनर तले बनने वाले इस पूजा पंडाल की ऊंचाई 75 फीट और चौड़ाई 70 फीट होगी। पंडाल निर्माण के लिए बंगाल के मधुपुर से कारीगरों की टीम बुलायी गई है, जो एक महीने से पंडाल निर्माण कर रही है। पंडाल बनाने की जिम्मेवारी पटना के ही राजू कुमार को सौंपी गई है। इन्होंने ही पंडाल को डिजाइन भी किया है। समिति के सचिव सुबोध यादव ने बताया कि महल रूपी पंडाल में श्रद्धालुओं को डिजाइन की बारीकियां देखने को मिलेंगी।

मां की प्रतिमा रौद्ररूप में होती है

गोला रोड मोड़ पर बैठने वाली मां की प्रतिमा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रौद्ररूप में ही दिखेगी। पंडाल में मां दुर्गा के अलावा मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ दो राक्षस भैंसासुर और महिषासुर की प्रतिमा बनायी जाती है। प्रतिमा निर्माण की जिम्मेवारी प्रतिमाकार जगन्नाथ पॉल संभाल रहे हैं।

10 लाख रुपये का अनुमानित बजट है

पूजा समिति के सचिव बताते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 8 लाख रुपये पूजा और पंडाल पर खर्च किया गया था। इस वर्ष पूजा-पंडाल पर साढ़े नौ से 10 लाख रुपये के बीच खर्च होने का अनुमान है। बजट के इंतजाम में परेशानी नहीं होती है। इसकी व्यवस्था लोगों से मिलने वाले चंदा और सदस्यों के सहयोग से हो जाता है।

सात सौ मीटर में लाइटिंग की जाएगी

गोला रोड मोड़ पर पूजा में इस वर्ष भी सात सौ मीटर इलाके को रंग-बिरंगी लाइटों से जगमग किया जाएगा। पाटलिपुत्र स्टेशन की तरफ गिरने वाले फ्लाईओवर से लेकर रूपसपुर थाना तक का इलाका रंग-बिरंगी लाइटों से रौशन होगा।

पूजा समिति के पदाधिकारी

अध्यक्ष : बृज भूषण प्रसाद

उपाध्यक्ष : अरुण यादव

सचिव : सुबोध यादव

कोषाध्यक्ष : मुकेश यादव

व्यवस्थापक : बिट्टू कुमार यादव

सदस्य : जीतू सिंहानिया, रघु सिंह, किशन कुमार

सप्तमी को हलवा, अष्टमी को खीर का भोग लगेगा

शारदीय नवरात्र के दौरान यहां सप्तमी की पूजा के दौरान मां को शुद्ध घी में बने हलुवा का भोग लगता है। अष्टमी को खीर और नवमी को खिचड़ी का भोग माता रानी को लगाया जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन मां को भोग लगाने के बाद रात दो बजे तक यहां भोग प्रसाद बांटने की परंपरा है। इसके अलावा शांति पूजा के दिन भंडारा का आयोजन होता है। इसमें इलाके के लोग बड़ी संख्या में शांति प्रसाद प्राप्त करने आते है।

