बिहार में नेपाल के जेन-जी जैसा प्रदर्शन भड़काने की साजिश, मुजफ्फरपुर से पकड़ाई करिश्मा अजीज
संक्षेप: वती के हैंडल से प्रसारित किए जा रहे वीडियो की सामग्री एवं प्रस्तुति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिहार में भी नेपाल जैसा हिंसक विरोध-प्रदर्शन का वातावरण तैयार करने अथवा उसे उकसाने का प्रयास कर रही है। करिश्मा अजीज का यह कृत्य शांति भंग करने और समाज में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला संज्ञेय अपराध है।
बिहार में नेपाल का जेन-जी जैसा विरोध प्रदर्शन भड़काने की मुजफ्फरपुर की एक युवती ने साजिश रची थी। उसने इस संबंध में एक्स पर एक फेक वीडियो पोस्ट किया था। साइबर सेल के एएसआई के आवेदन पर साइबर थाने में करिश्मा अजीज नामक युवती पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। करिश्मा अजीज ने फेक वीडियो वायरल किया था। इसको लेकर उसने बिहार में चुनाव के बाद प्रदर्शन की बात बताकर पोस्ट डाला था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसे नेपाल जैसी हिंसा भड़काने का प्रयास मानकर कार्रवाई कर रही है। एएसआई दयाल नारायण सिंह ने प्राथमिकी में कहा है कि वह 16 नवंबर की शाम थाना पर थे।
तभी जिला के सोशल मीडिया कोषांग से सूचना मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर करिश्मा अजीज नामक युवती ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद ‘बिहार में सड़कों पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन’ बताते हुए एक भ्रामक वीडियो वायरल किया है। जबकि मतगणना समाप्ति के बाद किसी प्रकार का ऐसा वास्तविक विरोध-प्रदर्शन नहीं हुआ है। वायरल वीडियो नकली व भ्रामक होने के बावजूद वास्तविक प्रदर्शन का रूप देकर सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया गया है। यह आम जनता के बीच नफरत, अशांति एवं दंगा भड़काने की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है। करिश्मा मुजफ्फरपुर की निवासी है।
एएसआई ने एफआईआर में लिखा है कि हाल ही में नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों के संदर्भ में सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में भ्रामक एवं उत्तेजक सामग्री साझा की गई। उक्त युवती के हैंडल से प्रसारित किए जा रहे वीडियो की सामग्री एवं प्रस्तुति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिहार में भी नेपाल जैसा हिंसक विरोध-प्रदर्शन का वातावरण तैयार करने अथवा उसे उकसाने का प्रयास कर रही है। करिश्मा अजीज का यह कृत्य शांति भंग करने और समाज में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला संज्ञेय अपराध है।