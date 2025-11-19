Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newskarishma aziz arrested from muzaffarpur who tried to plant nepal like zen g protes after bihar election
बिहार में नेपाल के जेन-जी जैसा प्रदर्शन भड़काने की साजिश, मुजफ्फरपुर से पकड़ाई करिश्मा अजीज

बिहार में नेपाल के जेन-जी जैसा प्रदर्शन भड़काने की साजिश, मुजफ्फरपुर से पकड़ाई करिश्मा अजीज

संक्षेप: वती के हैंडल से प्रसारित किए जा रहे वीडियो की सामग्री एवं प्रस्तुति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिहार में भी नेपाल जैसा हिंसक विरोध-प्रदर्शन का वातावरण तैयार करने अथवा उसे उकसाने का प्रयास कर रही है। करिश्मा अजीज का यह कृत्य शांति भंग करने और समाज में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला संज्ञेय अपराध है।

Wed, 19 Nov 2025 09:40 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

बिहार में नेपाल का जेन-जी जैसा विरोध प्रदर्शन भड़काने की मुजफ्फरपुर की एक युवती ने साजिश रची थी। उसने इस संबंध में एक्स पर एक फेक वीडियो पोस्ट किया था। साइबर सेल के एएसआई के आवेदन पर साइबर थाने में करिश्मा अजीज नामक युवती पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। करिश्मा अजीज ने फेक वीडियो वायरल किया था। इसको लेकर उसने बिहार में चुनाव के बाद प्रदर्शन की बात बताकर पोस्ट डाला था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसे नेपाल जैसी हिंसा भड़काने का प्रयास मानकर कार्रवाई कर रही है। एएसआई दयाल नारायण सिंह ने प्राथमिकी में कहा है कि वह 16 नवंबर की शाम थाना पर थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तभी जिला के सोशल मीडिया कोषांग से सूचना मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर करिश्मा अजीज नामक युवती ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद ‘बिहार में सड़कों पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन’ बताते हुए एक भ्रामक वीडियो वायरल किया है। जबकि मतगणना समाप्ति के बाद किसी प्रकार का ऐसा वास्तविक विरोध-प्रदर्शन नहीं हुआ है। वायरल वीडियो नकली व भ्रामक होने के बावजूद वास्तविक प्रदर्शन का रूप देकर सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया गया है। यह आम जनता के बीच नफरत, अशांति एवं दंगा भड़काने की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है। करिश्मा मुजफ्फरपुर की निवासी है।

एएसआई ने एफआईआर में लिखा है कि हाल ही में नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों के संदर्भ में सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में भ्रामक एवं उत्तेजक सामग्री साझा की गई। उक्त युवती के हैंडल से प्रसारित किए जा रहे वीडियो की सामग्री एवं प्रस्तुति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिहार में भी नेपाल जैसा हिंसक विरोध-प्रदर्शन का वातावरण तैयार करने अथवा उसे उकसाने का प्रयास कर रही है। करिश्मा अजीज का यह कृत्य शांति भंग करने और समाज में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला संज्ञेय अपराध है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:नीतीश के नए कैबिनेट में कौन-कौन बनेंगे मंत्री, BJP-JDU के इन नेताओं की चर्चा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Muzaffarpur Muzaffarpur News Nepal अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।