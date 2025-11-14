Hindustan Hindi News
Karghar Assembly Seat Result LIVE 2025: करगहर सीट का नतीजा; वशिष्ठ सिंह, रितेश पांडेय, संतोष मिश्रा में किसकी होगी जीत

संक्षेप: Karghar Assembly Seat Result LIVE 2025: करगहर विधानसभा सीट मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस सीट पर जेडीयू के वशिष्ठ सिंह, जन सुराज के रितेश पांडेय (रंजन), कांग्रेस के संतोष मिश्रा और सीपीआई के महेंद्र गुप्ता के बीच हार जीत का मुकाबला है। 

Fri, 14 Nov 2025 05:37 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Karghar Assembly Seat Result LIVE 2025: रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट इस बार चार कोणीय मुकाबले की वजह से सुर्खियों में है। इस सीट से जेडीयू के वशिष्ठ सिंह, जन सुराज पार्टी के रितेश पांडेय, कांग्रेस के संतोष मिश्रा और सीपीआई के महेंद्र गुप्ता मैदान में हैं। 2020 में इसी सीट से कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने जेडीयू के वशिष्ठ सिंह को नजदीकी मुकाबले में हराकर जीत हासिल की थी। इस बार वशिष्ठ सिंह बदला लेने के मूड में हैं, जबकि जन सुराज भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय को उतारकर करगहर की फाइट और तगड़ी कर दी है। इस सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, करगहर विधानसभा सीट की मतगणना के पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

5:12 AM - Karghar Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती

Karghar Assembly Seat Result LIVE 2025: करगहर सीट मतगणना की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी है। इसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में मशीनें खुलेंगी और रुझानों का आंकड़ा चमकेगा। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की संभावना है।

