Hindi NewsBihar Newskarakat assembly seat result live 2025 jdu mahabali cpi ml arun jan suraaj yogendra jyoti who will win counting updates
Karakat Assembly Seat Result LIVE 2025: काराकाट सीट का नतीजा; महाबली, अरुण, योगेंद्र या ज्योति में कौन जीतेगा

Karakat Assembly Seat Result LIVE 2025: काराकाट सीट का नतीजा; महाबली, अरुण, योगेंद्र या ज्योति में कौन जीतेगा

संक्षेप: Karakat Assembly Seat Result LIVE 2025: काराकाट विधानसभा सीट हार-जीत को लेकर लोगों में दिलचस्पी है। इस सीट पर जेडीयू के महाबली सिंह, जन सुराज के योगेंद्र सिंह और निर्दलीय ज्योति सिंह के बीच भी कड़ा मुकाबला है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है।

Fri, 14 Nov 2025 05:13 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Karakat Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की चर्चित काराकाट विधानसभा सीट इस बार राजनीतिक सरगर्मी के केंद्र में है। इस सीट को परंपरागत रूप से वामपंथ का गढ़ माना जाता रहा है। क्या इस बार भी सीपीआई (माले) के अरुण सिंह जीत दर्ज कर वामपंथ का झंडा बुलंद करेंगे या फिर जेडीयू के महाबली सिंह, जन सुराज पार्टी के योगेंद्र सिंह और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह में से किसी के सिर काराकाट विधानसभा का ताज नसीब होगा। काराकाट सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी, इस सीट के पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

5:11 AM - Karakat Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती

Karakat Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना प्रक्रिया के तहत सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती से की जाएगी, जबकि आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर ईवीएम खोली जाएंगी। चुनाव आयोग के मुताबिक, पहला आधिकारिक रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आएगा।

