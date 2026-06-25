विक्रमशिला पुल से गुजर सकेंगे पिकअप और ऑटो, श्रावणी मेला में कांवरियों को राहत; ट्रैक्टर पर बैन
भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर बनाए गए बेली ब्रिज से श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों के पिकअप वाहन और ऑटो गुजर सकेंगे, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर कांवरियों के पुल पार करने की अनुमति नहीं होगी।
बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु से श्रावणी मेला के दौरान कावंरियों के पिकअप और ऑटो जैसे वाहन गुजर सकेंगे। हालांकि, ट्रैक्टर को विक्रमशिला पुल पर बने बेली ब्रिज से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। यानी कांवर यात्रियों को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठाकर विक्रमशिला सेतु पार करने पर रोक रहेगी। छोटे पिकअप वाहन और तीन पहिया ऑटो से कांवरियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। कार आदि चार पहिया वाहन को पहले से ही अनुमति मिली हुई है। छोटे वाहनों में कांवरिया जरूरत का सामान भी साथ ले जा सकेंगे।
भागलपुर की डीएम अलंकृता पांडेय और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बुधवार को विक्रमशिला पुल का जायजा लिया। उस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। हाल ही में विक्रमशिला सेतु पर बनाए गए बेली ब्रिज के पास मंगलवार को टूटकर गिरे शेड को भी वहां से हटवा दिया गया।
बता दें कि शेड टूटकर गिरने से सोनवर्षा के विनय कुमार की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब पुल पर कहीं भी शेड नहीं लगयाा जाएगा। इसके बजाय विक्रमशिला पुल पर 3-4 जगहों पर कपड़े वाले वाटरप्रूफ टेंट लगाए जाएंगे। आंधी-बारिश के समय पुलिसकर्मी और आम लोग कुछ देर वहां रुक सकेंगे।
भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि कांवरियों को ट्रैक्टर लेकर विक्रमशिला पुल पर आवागमन की अनुमति नहीं रहेगी। क्योंकि ट्रैक्टर से बेली ब्रिज को नुकसान पहुंच सकता है। चारपहिया और छोटे पिकअप, ऑटो से वे आवागमन कर सकेंगे।
मालवाहक वाहनों को विक्रमशिला पुल से गुजरने की अनुमति नहीं
विक्रमशिला सेतु से मालवाहक वाहनों को चालू करने की भी लगातार मांग उठ रही है। एसएसपी ने कहा कि जरूरत के सामान जैसे दूध, ब्रेड, मेडिकल से संबंधित सामानों को लेकर तीन पहिया वाहनों से आवागमन की अनुमति पहले से है।
उनका कहना है कि चार पहिया वाले मालवाहक वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। छोटे पिकअप दो से तीन टन सामान लेकर आवागमन को लेकर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। ज्यादा सामान को ले जाने के लिए नाव की सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।
श्रावणी मेला में लाखों कांवरिये पहुंचते हैं सुल्तानगंज
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अजगैवीनाथ धाम में हर साल श्रावणी मेला के दौरान लाखों की संख्या में कांवरिये पहुंचते हैं। कांवरिये अजगैवीनाथ गंगा घाट से जल लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर चढ़ाते हैं। कोसी-सीमांचल समेत उत्तर बिहार के जिलों से आने वाले कांवरिये गंगा नदी पार करने के लिए विक्रमशिला सेतु होकर गुजरते हैं। श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होगा।
दरअसल, पिछले महीने विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था। इसके बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने टूटे हिस्से को जोड़ने के लिए बेली ब्रिज तैयार किया। 7 जून को छोटी गाड़ियों के लिए इस पर आवागमन शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी भारी, मालवाहक वाहनों के गुजरने पर रोक लगी हुई है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।