Kanti Result LIVE: कांटी चुनाव नतीजा; राजद के इसराइल मंसूरी या जदयू के अजीत कुमार, कौन जीतेगा?

संक्षेप: Kanti Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले की कांटी असेंबली सीट की मतगणना में हार या जीत का मुकाबला जेडीयू के अजीत कुमार और राजद के इसराइल मंसूरी के बीच होना है। कांटी की काउंटिंग और रिजल्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि यहां दो पूर्व मंत्रियों के बीच क्लोज कंटेस्ट है। 

Fri, 14 Nov 2025 05:26 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Kanti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले के 95 कांटी विधानसभा सीट पर आज मतगणना है। हार या जीत का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) के इसराइल मंसूरी और जनता दल यूनाईटेड(जेडीयू) के अजीत कुमार के बीच है। बाजार समिति स्थित काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से मतगणना निर्धारित है। लालू यादव की पार्टी के इसराइल मंसूरी लगातार दूसरी जीत के लिए मैदान में हैं जबकि नीतीश के कैंडिडेट अजीत कुमार अपनी खोई जमीन हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले चरण में 6 नवम्बर को यहां वोटिंग हुई थी। कांटी में 72.70 प्रतिशत मतदान हुआ। जन सुराज पार्टी के सुदर्शन मिश्रा मैदान में हैं। तीनों कैंडिडेट स्थानीय हैं। वे इन्हीं दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे।

अजीत कुमार 2005 का दोनों चुनावों में जीतकर विधायक बने। 2010 में जेडीयू से जीत दर्ज की तो उन्हें नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया। लेकिन 2015 तक वे जदयू से अलग होकर जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा(हम) में शामिल हो गए। बीच में ही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। अजीत कुमार को 2015 में एनडीए के घटक हम कोटे से टिकट मिली पर उन्हें निर्दलीय अशोक चौधरी ने हरा दिया। 2020 के चुनाव में अशोक चौधरी जेडीयू में शामिल होकर सकरा विधानसभा चले गए और अजीत कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांटी के चुनावी मैदान में उतर गए। लेकिन, पहली बार राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे इसराइल मंसूरी ने करीब 12 हजार मतों से उन्हें पराजित कर दिया। इसराइल मंसूरी को तेजस्वी यादव ने आईटी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बनाया।

कांटी में भूमिहार और मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है। अशोक चौधरी को छोड़कर यहां के सभी विधायक इन्हीं दोनों जातियों से बने। स्वतंत्रता सेनानी जमुना त्रिपाठी, महेश प्रसाद सिन्हा, ठाकुर प्रसाद सिंह, शंभू शरण ठाकुर ने कांटी का प्रतिनिधित्व किया। वाम दल के नलिनी रंजन सिंह भी कांटी से विधायक और मत्री बने। शंभू शरण ठाकुर जगन्नाथ मिश्रा के मंत्री रहे। लीची की खेती, मां छिन्नमस्तिका मंदिर, कोठियां और शेरुकाहीं शरीफ मजार तथा बिजली घर कांटी की पहचान हैं।

