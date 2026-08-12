कन्हौली-शेरपुर रिंग रोड अक्टूबर से बनेगा, उत्तर और दक्षिण बिहार से आ रहे वाहनों को होगी आसानी; पटना होगा जाम मुक्त

कन्हौली से शेरपुर छह लेन सड़क का निर्माण होने के बाद पटना को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इस रोड पर अक्टूबर से काम शुरू होगा। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार से आने वाली मालवाहक गाड़ियां बाहर से आ-जा सकेंगी।

बिहार की राजधानी पटना को जाम से मुक्ति दिलाने और उत्तर-दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए पटना रिंग रोड कन्हौली से शेरपुर छह लेन ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण अक्तूबर से शुरू होगा। एनएचएआई ने इस परियोजना के लिए 9 किलोमीटर में से करीब 4 किलोमीटर तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार अक्तूबर तक 80%भूमि अधिग्रहण पूरा कर एजेंसी को निर्माण के लिए जमीन सौंप दी जाएगी।

मुआवजा की प्रक्रिया तेजी से चल रही : 778 करोड़ रुपए लगभग खर्च होंगे। यह राशि आवंटित हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आधा-आधा वहन कर रही। इसमें 177 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। बिहटा अंचल के 71 एकड़ और मनेर अंचल के 105 एकड़ क्षेत्र में आने वाले गांवों (पैनाल, कनहोली, मुस्तफापुर, रसूलपुर विजयगोपाल, बलुआ आदि) के रैयतों के कागजातों की जांच की जा रही और मुआवजा वितरण प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है। कन्हौली के पास जंक्शन का निर्माण होगा। इसका जुड़ाव कन्हौली-रामनगर,दानापुर-बिहटा और शेरपुर-कन्हौली रोड से होगा। कन्हौली गोलंबर से जोड़ने के लिए जो रैंप बनेगा, जिसकी लंबाई 1.5 किमी होगी।

भारी वाहन शहर के बाहर से आ- जा सकेंगे उत्तर बिहार (छपरा, सीवान, मुजफ्फरपुर) और दक्षिण बिहार-झारखंड की ओर से आने-जाने वाले भारी मालवाहक वाहन अब पटना शहर के भीतर दाखिल हुए बिना सीधे शेरपुर-कन्हौली मार्ग से निकल जाएंगे। इससे दानापुर, खगौल, सगुना मोड़ और बेली रोड पर वाहनों का दबाव बेहद कम हो जाएगा।

बिहटा, मनेर और दानापुर से आना-जाना सुगम होगा बिहटा-दानापुर एलिवेटेड रोड से जुड़ने के कारण बिहटा एयर पोर्ट, आईआईटी पटना और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा। मनेर और बिहटा अंचल के दर्जनों गांवों को मुख्य हाईवे से सीधी पहुंच मिलेगी।

तीन जिलों से होकर गुजरेगा रिंग रोड शेरपुर-कन्हौली सड़क पटना, सारण और वैशाली तीन जिलों से होकर गुजरेगी। शेरपुर-दीघवारा के बीच गंगा पुल का निर्माण चल रहा है। यह भी शेरपुर-कन्हौली से जुड़ेगा। कन्हौली से आगे का हिस्सा बिहटा-सरमेरा रोड से जुड़ता है, जहां कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल बन चुका है। इससे भी जुड़ाव होगा। दिघवारा से बिदुपुर के बीच अब सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। 2028 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।